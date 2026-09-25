梅拉尼婭彭麗媛參觀亞洲藝術博物館　共賞瓷器與學童獻唱

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月24日到訪白宮，期間彭麗媛與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）夫人梅拉尼婭（Melania Trump）共同前往參觀史密森學會國立亞洲藝術博物館。



特朗普與梅拉尼婭24日早上約10時（香港時間晚上10時）在白宮迎接習近平與彭麗媛。

歡迎儀式結束後，習近平與特朗普在白宮橢圓形辦公室開始舉行會談，梅拉尼婭與彭麗媛則前往參觀史密森學會國立亞洲藝術博物館，由館長羅賓遜親自解說。這是兩人近9年來首次共同出席活動，梅拉尼婭日前接受傳媒訪問指，安排這次參訪，是希望展現美國與中國之間的文化連結。

2026年9月24日，中國國家主席習近平夫人彭麗媛在華盛頓同美國總統特朗普夫人梅拉尼婭參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

彭麗媛與梅拉尼婭參觀了館內著名的「孔雀廳」。這件由美國藝術家惠斯勒於1876年至1877年創作的作品，以藍、綠、金三色裝飾整個室內空間，融合繪畫、建築與裝飾藝術，創作靈感很大程度上來自中國瓷器和日本設計。

二人又一同觀賞了一件清代乾隆年間的中國瓷瓶。該瓷瓶是18世紀在景德鎮燒製，以粉彩、金彩和礬紅繪製繁複花卉紋飾，展現乾隆時期宮廷瓷器的工藝水準。

習近平訪美：2026年9月24日，彭麗媛與梅拉尼婭參觀史密森尼亞洲藝術博物館（Reuters）

參訪最後，希望中文學校的青少年合唱團為兩人演唱中國經典歌曲《茉莉花》和《歌聲與微笑》。

習近平夫婦此次訪美，標誌着兩國關係中的一個重要里程碑。