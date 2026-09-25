梅拉尼婭彭麗媛參觀亞洲藝術博物館 共賞瓷器與學童獻唱
撰文：洪怡霖
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中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月24日到訪白宮，期間彭麗媛與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）夫人梅拉尼婭（Melania Trump）共同前往參觀史密森學會國立亞洲藝術博物館。
特朗普與梅拉尼婭24日早上約10時（香港時間晚上10時）在白宮迎接習近平與彭麗媛。
歡迎儀式結束後，習近平與特朗普在白宮橢圓形辦公室開始舉行會談，梅拉尼婭與彭麗媛則前往參觀史密森學會國立亞洲藝術博物館，由館長羅賓遜親自解說。這是兩人近9年來首次共同出席活動，梅拉尼婭日前接受傳媒訪問指，安排這次參訪，是希望展現美國與中國之間的文化連結。
彭麗媛與梅拉尼婭參觀了館內著名的「孔雀廳」。這件由美國藝術家惠斯勒於1876年至1877年創作的作品，以藍、綠、金三色裝飾整個室內空間，融合繪畫、建築與裝飾藝術，創作靈感很大程度上來自中國瓷器和日本設計。
二人又一同觀賞了一件清代乾隆年間的中國瓷瓶。該瓷瓶是18世紀在景德鎮燒製，以粉彩、金彩和礬紅繪製繁複花卉紋飾，展現乾隆時期宮廷瓷器的工藝水準。
參訪最後，希望中文學校的青少年合唱團為兩人演唱中國經典歌曲《茉莉花》和《歌聲與微笑》。
習近平夫婦此次訪美，標誌着兩國關係中的一個重要里程碑。
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