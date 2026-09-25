習近平訪美｜梅拉尼婭陪彭麗媛賞畫聽中文歌　肢體語言露玄機？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平9月24日在白宮會談時，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）陪同習近平夫人彭麗媛參觀史密森尼學會的國立亞洲藝術博物館。這是兩人自2017年在北京會面後，近10年來首度公開同框。



根據美聯社報道，兩人抵達博物館時，對街聚集了揮舞美國與中國國旗的民眾。她們參觀了以綠、藍、金色裝飾的「孔雀廳」，欣賞美國畫家惠斯勒（James McNeill Whistler）的油畫《瓷國公主》（The Princess from the Land of Porcelain），也駐足觀看一件來自古代中國的石盤。

美國國立亞洲藝術博物館「孔雀廳」的藏品《瓷國公主》（The Princess from the Land of Porcelain）。（asia.si.edu）

兩人當天的穿著也受到關注。據《每日郵報》報道，梅拉尼婭身穿Alexander McQueen黑色斜紋軟呢外套及黑裙，搭配Christian Louboutin黑色高跟鞋；彭麗媛則穿著深藍色、高立領的旗袍式洋裝，別上一枚銀色花卉胸針▼▼▼

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專家認為 梅拉尼婭肢體語言透露出尊重彭麗媛

肢體語言專家茱蒂詹姆斯（Judi James）觀察，兩人觀看展品時似乎十分投入，走路與站立的姿態也相近。她認為，梅拉尼婭在姿態上與彭麗媛相近，可能反映出對對方的尊重。

參觀期間，華裔學校的孩子演唱中國民歌《歌聲與微笑》及《茉莉花》。報導指出，彭麗媛聽到歌聲時跟著輕輕哼唱，之後與孩子們一起拍手，並一度轉身與梅拉尼婭相視而笑。

梅拉尼婭此前接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，希望藉由這次參觀，呈現美中之間的文化連結。史密森尼國立亞洲藝術博物館收藏逾4.6萬件文物，涵蓋新石器時代至當代藝術，是北美規模最大的亞洲藝術博物館之一。

兩人上次公開會面是在2017年特朗普首任總統期間。當時她們在北京故宮一同品茶，也參觀學校、觀看學生表演。今年稍早特朗普訪問北京時，梅拉尼婭並未同行。

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