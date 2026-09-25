中國：菲律賓派船為非法坐灘仁愛礁船運送補給　中方依法跟蹤監視

中國海警局9月25日表示，菲律賓9月24日一意孤行派出運補船為非法「坐灘」仁愛礁船隻運送補給，中國海警依法對菲運補船採取現場跟蹤監視、喊話警告等措施。菲律賓海岸防衛隊則批評中方阻礙補給行動。



中國海警局新聞發言人姜略表示，菲律賓背信違約，不顧中方勸告，一意孤行派出運補船為非法「坐灘」（即讓艦船擱淺） 仁愛礁船隻運送補給中國海警依法對菲運補船採取現場跟監、喊話警告等措施。

2023年6月14日，中國海軍訓練艦「戚繼光號」抵達菲律賓馬尼拉進行友好訪問，圖為一名菲律賓軍人手持中國與菲律賓國旗。（Getty）

海警局批菲方在中方節日期間採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞南海地區和平穩定，「我們正告菲方立即停止挑釁滋事，中國海警將依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

第二次世界大戰時開始服役的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）1999年開始擱淺於仁愛礁，並運送補給，中方多次斥責有關行為。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）則批評中方阻礙補給行動，把中方船隻的危險舉動令菲方人員面臨風險，事件中幸未發生碰撞，無人受傷。