WSJ：特朗普拒絕德黑蘭停火7天提議　或中期選舉後再轟伊朗

《華爾街日報》（WSJ）9月25日引述多名美國官員報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已拒絕伊朗提出停火7天的建議，並向幕僚表示計劃在11月中期選舉後再次轟炸伊朗。



伊朗早前提出重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及恢復核談判，換取美國解除封鎖伊朗港口及部分遭凍結的伊朗資產等。特朗普曾公開稱德黑蘭方面懇求在中期選舉後達成廢除核計劃的協議，但華府官員指，特朗普私底下質疑對伊朗能否滿足他的要求，並向幕僚表示有可能恢復轟炸伊朗。

圖為2026年7月14日，美國總統特朗普在戰情室召開軍事會議，探討加大範圍打擊伊朗的方案，逼迫伊朗重返談判桌。（Reuters）

有官員指，特朗普目前對伊朗的立場或再次傾向敵對，但提到他經常在透過外交、下令空襲及加緊制裁之間交替，現今的立場或可能因為戰火在未來數週延續而改變，而且亦可能受中期選舉結果影響。

目前未知特朗普考慮空襲伊朗的規模，華府官員指，對方無意恢復主要軍事行動，以保留彈藥應對其他突發情況。不過特朗普亦曾宣布發起大型空襲，促使美伊談判打破僵局，但經常都是最後都會由自己的放肆言論中退讓。

2026年9月13日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。圖為航母上的戰機。（Reuters）

一名華府官員透露，美伊雙方仍透過調解方談判包括核問題在內的議題。而美國領導確保運油輪通過霍爾木茲海峽的行動繼續進行，伊朗對其威脅正減少，反映對方迫切希望達成協議。