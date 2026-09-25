伊朗總統：德黑蘭無意繼續交戰　結束戰爭決定權掌握在美國手中

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）9月24日（周四）稱，他上一次會見行蹤隱秘的最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是在大約一個月前，當時這位領導人身體狀況「完全」健康。佩澤希齊揚亦在周四播出的霍士新聞（Fox News）訪問中表示，德黑蘭不願繼續交戰，而結束伊朗戰爭的決定權目前掌握在美國手中。



當被問及上一次與穆傑塔巴面對面會談的情況時，佩澤希齊揚告訴霍士新聞《特別報道》（Special Report）節目的主持人拜爾（Bret Baier）稱，「我不記得具體日期了。大約一個月，或者一個半月前吧。我們交談了大約七個小時，進行了會談。」

自從被推舉為最高領袖以來，他從未在公開場合露面，甚至未曾出現在影片畫面中。當拜爾追問穆傑塔巴的健康狀況及其是否有能力執政時，佩澤希基安堅稱他完全勝任。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演講。（Reuters）

而關於伊朗戰爭的問題，佩澤希齊揚則表示，伊朗願意透過對話而非進一步的軍事行動來解決與華盛頓的分歧。

佩澤希齊揚稱，「既然我們可以通過對話解決問題，就不應訴諸相互殺戮。但由於以色列的挑釁，這場戰爭被強加給了我們。不過，我們不願繼續打下去。究竟是否結束這場戰爭，必須由美國來抉擇。」