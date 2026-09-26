美國三大新聞網重獲白宮通行權　CNN遭禁登空軍一號隨行

美國電視網絡9月25日（周五）恢復關於總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）白宮活動的報道，並首次提供中國國家主席習近平訪美期間的聯合採訪直播畫面。與此同時，圍繞針對CNN、MSNBC和Politico的採訪限制措施，法律糾紛仍在繼續。



路透社報道，特朗普此前因認定這三間新聞媒體的報道不實或有負面傾向，而禁止對方進入白宮區域。CNN、MSNBC及Politico隨後起訴特朗普及其政府成員，稱該禁令違反美國憲法第一修正案關於言論自由和新聞自由的保障，同時也侵犯了它們的正當程序權利。

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Reuters）

周四（24日），在聯邦法官裁定該禁令可能違憲並下令立即恢復其採訪權限後，這三間媒體得以重獲准入。儘管法院作出了恢復採訪權的臨時裁決，但尚未解決針對該禁令的核心訴訟請求。

不過特朗普原定周六（26日）到田納西州出席一場大學美式足球賽活動時，就禁止CNN隨空軍一號（Air Force One）專機前往當地，白宮暫時未有解釋原因。

自去年上任以來，特朗普政府對主要新聞媒體採取了強硬立場，包括限制其進入橢圓形辦公室和其他受限區域。當周五恢復對習近平抵達白宮的聯合採訪報道時，特朗普仍拒絕回答記者關於中國、伊朗、媒體禁令等問題。