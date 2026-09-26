美媒：美軍內部研擬支援古巴潛在軍事行動　或最早12月下旬派部隊

哥倫比亞廣播公司（CBS）9月25日報道，根據一份新報告顯示，美國陸軍預備役部隊已詢問其指揮官，是否能在最早12月下旬調派憲兵、醫務人員及其他支援部隊，以支援針對古巴的潛在軍事行動。



哥倫比亞廣播公司新聞頻道查閱的一份陸軍內部資訊顯示，軍方要求在周五（25日）前反饋這些部隊的狀態，因為它們「可能在90至120天內需要投入使用」。雖然訊息未明確提及古巴，但該媒體引述多位匿名美國官員的話稱，古巴正是軍事規劃的重點。

該資訊也未說明所需兵力規模、部署地點或具體支援何種行動。據報道，陸軍預備役詢問的部隊之一是一個支援營，該營專門負責協調運輸、維修、燃料及物資供應等後勤需求。

2023年9月19日，美國紐約，古巴總統迪亞斯·卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）在聯合國大會第78屆會議上發表演說。（Getty）

根據CBS報道，資訊還詢問了工兵營和醫療旅的情況，其中包括負責提供創傷救治的前沿外科分隊。

負責監管中南美洲及加勒比地區軍事行動的美國南方司令部發言人告訴CBS新聞，「出於行動安全考慮，我們不會披露細節，也不會評論與當前或未來行動、突發事件或規劃相關的美國軍事行動動向或潛在部署時間表。」

「不過，美國南方司令部持續與聯合部隊協調，評估其『責任區』內為支持既定任務而產生的各種潛在需求。」