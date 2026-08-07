美國宣布對古巴進行新一輪制裁　指其關聯中俄軍方獲取武器

美國周四對五個古巴實體及八名個人實施制裁，指其協助古巴取得武器、並與外國軍方維持關係，包括古巴駐中國及俄羅斯的武官。



據路透社8月6日報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）宣布有關指定，依據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月簽署、擴大對古巴官員及保安部隊制裁的行政命令作出。

受制裁者包括革命武裝力量部（MINFAR）部長洛佩斯·米埃拉（Alvaro Lopez Miera）、總參謀長萊格拉·索托隆戈（Roberto Legra Sotolongo），以及古巴駐俄羅斯及中國武官等。

2026年7月6日中午，古巴國家電網崩潰，造成約1,000萬人斷電。在古巴首都哈瓦那，一名男子將他的太陽能充電手電筒放在陽光下。（Reuters）

制裁針對軍事集團GAESA的子公司、一家軍事控股公司及一間軍機維修企業。魯比奧稱古巴政府利用軍方及情報機構對美國從事間諜活動，並指控古巴成為俄羅斯、中國及伊朗對美行動的前哨基地；今次行動建基於今年較早對GAESA及MINFAR本身的指定。古巴當局未即時回應。

華盛頓已對一系列古巴實體及個人實施制裁，圖加緊向古巴共產黨領導層施壓。美方今年宣布國家緊急狀態，對任何向古巴供油國家加徵關稅，導致當地頻繁停電。