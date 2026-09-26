美議員提法案倡禁政府敏感系統用中國光收發模塊　強調關乎國安

美國參議院一跨黨派小組星期五（9月25日）提出一項法案，旨在禁止聯邦政府在敏感系統中安裝用於人工智能數據中心數據傳輸的中國製造組件。



路透社報道，這種名為「光收發模塊」（optical transceivers）的設備，可以通過光纖以光速傳輸資料，是美國人工智能（AI）基礎設施建設的核心。部分數據中心甚至需要數百萬個光收發模組。

法案由共和黨議員（John Cornyn）、麥考密克（Dave McCormick）以及民主黨議員費特曼（John Fetterman）、加列戈（Ruben Gallego）共同發起，主要針對中國企業新易盛（Eoptolink）和中際旭創（Zhongji Innolight）生產的光收發模塊。

目前，中國光收發模塊廠商在AI數據中心的這一核心零件市場佔據主導地位。新法案加大了這些企業的壓力。

圖為中國光收發模塊企業中際旭創（Zhongji Innolight）的標誌。（百度百科）

法案支持者說，北京可能利用這些設備來干擾或阻斷對美國AI工具和雲服務的訪問。

麥考密克在一份通稿中說：「在關乎國家安全的關鍵技術上，我們不應依賴中國。」

科寧說：「關鍵的政府通信與信息系統，必須安全、可靠且不受任何外國干預，而使用中國技術會危及這一目標。」

中際旭創此前已被美國戰爭部列入涉嫌獲中國軍方支援企業清單。

中際旭創、新易盛以及中國駐美大使館均未立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

