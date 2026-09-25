美貿易代表：與中國就部份貿易問題達成協議　將於28日公布細節

適逢中國國家主席習近平正對美國進行國事訪問，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）9月25日表示，美方已與中方已就部分商品達成協議，兩國可以以更優惠的條件進行貿易，意味世界頭兩大經濟體之間的貿易談判取得了新的進展。



格里爾在美媒CNBC的「Squawk Box」節目中表示：「我們實際上已經就其中部份問題與中國達成協議。」格里爾指的是包括美國農產品、醫療設備以及包含中國消費品在內的非敏感商品。

2026年9月24日，美國華盛頓白宮南草坪，中國國家主席習近平到訪前，儀仗隊成員手持中國及美國國旗迎風飄揚。（Reuters）

格里爾指出，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府計劃於28日（下周一）公布雙方在過去數周談判中取得進展的「更多細節」。他說，目標是劃定一些貿易領域，使其免受未來關稅措施或更廣泛貿易爭端的影響。

報道指，美中兩國希望某些商品能夠以「更優惠的價格」進行貿易，如果任何一方加徵新的關稅，這些商品能夠得到優先保障。

2025年10月30日，美國華盛頓，貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在白宮接受一間電視台訪問。（Reuters）

此外，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）同日向CNBC表示，特朗普在白宮與習近平的坦誠會談中明確表示，中國對伊朗的任何協助都是不可接受的。

龐德偉受訪時指出：「幾週前我們就非常明確地告訴他們，無論直接還是間接，無論是情報、零件還是軍事裝備，任何形式的援助都是完全不可接受的。特朗普總統昨天再次重申了這一點。我們一直在強調這一點。」

2025年6月3日，中國北京，圖為王毅在京會見美國新任駐華大使龐德偉。（中國外交部）

龐德偉提到：「這兩位領導人正在建立一定程度的信任關係，並就相關問題展開合作。這是一次非常坦誠的對話，每次會談，我們都能看到他們在處理這些棘手問題上展現出更深層次的理解。」