習近平訪美｜赴美兩隻熊貓完成適應訓練　亞特蘭大場館改造迎接

中國國家主席習近平國事訪問美國期間，宣布兩隻大熊貓「平平」及「福雙」，將抵美國亞特蘭大，開啟為期10年的大熊貓保護合作。成都大熊貓繁育研究基地副主任李明喜表示，美方花費一年時間、斥資600萬美元（約4680萬港元）對亞特蘭大動物園原先的大熊貓館進行改造。而兩隻大熊貓目前已完成適應長途運輸及新環境的相關訓練。



據新華社9月24日報道，習近平在白宮發表致辭時稱，大熊貓是中美兩國人民友誼的使者，他要分享一個好消息，再過幾天，大熊貓「平平」、「福雙」就會落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。

圖為大熊貓「福雙」。（成都大熊貓繁育研究基地）

成都大熊貓繁育研究基地副主任李明喜表示，為了迎接這兩隻熊貓去亞特蘭大動物園，中美雙方的專家做了大量長期的工作，中方的專家和美國亞特蘭大的專家一共先後開了九次視像會議，多達60多次的郵件溝通，對場館前期的設計進行詳細的討論和充分的溝通。美方按照這個方案對場館進行重新改造、提升和優化，前後用了一年，花費600萬美元（約4680萬港元）。

公開資料顯示，大熊貓「平平」本名為「熱乾麵」，出生於2020年3月17日，臉廓圓潤、毛髮光亮，長相帥氣，與同胞弟弟「安安」（本名「蛋烘糕」）同為2020年全球首對圈養新生大熊貓雙胞胎。「熱乾麵」的名字致敬湖北抗疫醫護人員，與「蛋烘糕」一起，將武漢和成都兩地緊密連接，使這對雙胞胎有了與眾不同的寓意。