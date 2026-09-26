習近平訪美｜禮遇是表面 實力是底色 選擇更關鍵
中秋佳節，這是中國人最重要的節日之一。習近平選擇了這麼一個時刻訪問美國。遠在大洋彼岸的特朗普也為他準備了最高規格的禮遇和會晤。美方的準備之充分、細緻，規格之高，近年來所罕見，所體現出來的，是世界格局和國際秩序一次前所未有的改變。
儘管大家能事先猜到，美方會高度重視這次訪問，但美方能做到的程度，多少還是超出了外界的預期。所以接下來的外交活動，無論是會晤，還是歡迎國宴、私人茶敘，美方的禮儀、行程安排，給人的感覺就是禮貌、禮貌，還是禮貌。
法國媒體曾有過這樣一個結論：特朗普是一個很懂禮貌的人，但只會留給他認為值得的人。中國能夠得到這樣的地位，完全是因為中國有足夠的實力，讓特朗普覺得，應該用禮貌的姿態來面對中國。
2025年的時候，特朗普已經充分意識到，中國的綜合實力比他第一任期時，要強大了不少。如今，特朗普更加意識到了，中國的進步是全方位的：在軍事領域，中國在高超音速武器、電磁彈射航母、六代機、有源相控陣雷達、訊息化和無人化等諸多領域，已經追趕甚至超過了美軍；在經濟領域，中國不僅穩居全球第二大經濟體、第一大製造業強國，更在新能源、人工智能、關鍵材料等高端賽道上，建立起了難以撼動的產業鏈優勢；在外交領域，中國促成金磚擴員、引領全球南方合作，展現出了越來越強的國際議程設置能力。
特朗普是個精明的商人，他比任何人都清楚，面對這樣一個中國，美國已經沒有辦法「從實力地位出發」同中國打交道。他更清楚，美國自身面臨着債務高企、經濟空心化、社會撕裂等一系列結構性難題，在很多全球性議題上，沒有中國的合作，美國寸步難行。所以，美方這次給出的高規格禮遇，是對中國大國地位的清醒認知，能讓特朗普謹小慎微地遵守外交禮儀，是中國手中的實力牌。習近平從容步入白宮，世界看到的不僅是一場外交盛典，更是一個不可逆轉的新時代正在到來。
這次兩天行程，習近平反覆強調，共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。這是給中美關係定調的新表述。另外，中方給美方也帶去的一個關鍵訊息是：中方願意和美方一起，「相互成就、造福世界」。正如習近平所說：「特朗普總統提出讓美國再次偉大，中國正致力於實現中華民族偉大復興。這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就。」
過去幾年，美國國內有一種論調，把中國的發展視為對美國利益的威脅，認為「中國崛起」和「美國偉大」是矛盾的。習近平這次直接把這個偽命題挑明瞭：不是矛盾的，是可以相互成就的。這體現的是戰略自信，也是戰略清醒。中國不追求取代美國，美國也不應試圖遏制中國。兩國各自辦好自己的事，同時在全球治理、經貿合作、地區熱點問題上協調合作，這才是大國相處的正道。
中方讓美方重新校準：美方若繼續沉迷「從實力地位出發」，只會發現處處碰壁；若能接受一個多極世界，學會同中國平等相處，反而能為自己贏得戰略迴旋。
其次，從經貿到氣候，再到人工智能、地區熱點，中美可以協調的領域有很多，可以共同解決諸多全球性難題。中國有完整產業鏈和超大規模市場，美國有科技創新和金融資源，雙方若能優勢互補，就能為世界提供稀缺的確定性，中美完全可以造福整個世界。
《大西洋月刊》不久前曾發表評論文章，認為原本由美國主導的自由主義國際秩序正在被美國拆解，如果任由這個局面發展下去，國際秩序可能會進入一個沒有規則束縛的原始狀態。中國正在做的，就是給當前的國際秩序，打造一個堅固的「護欄」，確保國際秩序走上正確的發展道路。
當然，機會也不是無條件的。相互成就，前提是相互尊重；造福世界，底線是不損害彼此核心利益。發展權利、科技合作、尊重主權和領土完整，都是檢驗美方誠意的試金石。
從安德魯斯基地的紅毯，到白宮的國宴，再到茶敘，禮遇只是表面，實力才是底色，選擇更是關鍵。
特朗普自己也說，願美中兩國人民能有一個「更和諧、和平與繁榮的未來」。注意這三個詞：和諧、和平、繁榮。「和諧」這個詞，在西方政治話語裏其實並不常用，特朗普卻把它放在第一位。這說明什麼？說明美方認識到，中美關係如果持續緊張，對美國自身也沒有好處。「和平」這個詞更值得琢磨。當前全球熱點頻發，地區衝突不斷，中美作為兩個大國，如果關係失控，對世界意味着什麼？特朗普講「和平」，實際上是在暗示：美中之間不能打仗，也打不起仗。「繁榮」則是落腳點。
中美經貿關係是全球經濟的壓艙石，特朗普心裏清楚，真要「脱鈎」，美國企業、美國農民、美國消費者第一個不答應。所以這三個詞連起來看，特朗普傳遞的信號很明確：美方想要一個穩定、可預期、能合作的中美關係。
特朗普沒有提對抗，沒有提「競爭」，沒有提那些刺激中方的敏感議題。相反，他講歷史、講尊重、講友誼、講和平。這和白宮國宴的整體氛圍是一致的，也和習近平在致辭中強調的「相互成就」形成了呼應。
本次會談總體氛圍是十分友好的。但不是一兩次會晤，中美關係就已經冰釋前嫌了。在表面和氣的背後，底色仍然是雙方激烈的競爭，這一點是很難改變。
當然，不管當前中美之間博弈競爭有多激烈，起碼這次會談，充滿了一種友好的氛圍。這個友好氛圍雖然不會改變當前中美競爭態勢，但起碼跟國際社會傳遞一個訊息，就是中美不會爆發衝突，這應該是當前中美激烈競爭裏，雙方最大的一個共識。
中美雙方半年內完成這次互訪，實際達成的成果不多，更多就是共同表達這樣一個明確的態度，「鬥而不破」。當前中美進入戰略相持期，雙方鬥而不破，但博弈還是要繼續的。對此，仍然還是要做好持久戰的準備，不搞速勝論，也不搞速敗論。