習近平訪美｜禮遇是表面　實力是底色　選擇更關鍵

中秋佳節，這是中國人最重要的節日之一。習近平選擇了這麼一個時刻訪問美國。遠在大洋彼岸的特朗普也為他準備了最高規格的禮遇和會晤。美方的準備之充分、細緻，規格之高，近年來所罕見，所體現出來的，是世界格局和國際秩序一次前所未有的改變。



儘管大家能事先猜到，美方會高度重視這次訪問，但美方能做到的程度，多少還是超出了外界的預期。所以接下來的外交活動，無論是會晤，還是歡迎國宴、私人茶敘，美方的禮儀、行程安排，給人的感覺就是禮貌、禮貌，還是禮貌。

法國媒體曾有過這樣一個結論：特朗普是一個很懂禮貌的人，但只會留給他認為值得的人。中國能夠得到這樣的地位，完全是因為中國有足夠的實力，讓特朗普覺得，應該用禮貌的姿態來面對中國。

2026年9月24日，美國總統特朗普伉儷在白宮設國宴歡迎中國國家主席習近平及夫人彭麗媛，在門外迎接握手。（路透社）

2025年的時候，特朗普已經充分意識到，中國的綜合實力比他第一任期時，要強大了不少。如今，特朗普更加意識到了，中國的進步是全方位的：在軍事領域，中國在高超音速武器、電磁彈射航母、六代機、有源相控陣雷達、訊息化和無人化等諸多領域，已經追趕甚至超過了美軍；在經濟領域，中國不僅穩居全球第二大經濟體、第一大製造業強國，更在新能源、人工智能、關鍵材料等高端賽道上，建立起了難以撼動的產業鏈優勢；在外交領域，中國促成金磚擴員、引領全球南方合作，展現出了越來越強的國際議程設置能力。

特朗普是個精明的商人，他比任何人都清楚，面對這樣一個中國，美國已經沒有辦法「從實力地位出發」同中國打交道。他更清楚，美國自身面臨着債務高企、經濟空心化、社會撕裂等一系列結構性難題，在很多全球性議題上，沒有中國的合作，美國寸步難行。所以，美方這次給出的高規格禮遇，是對中國大國地位的清醒認知，能讓特朗普謹小慎微地遵守外交禮儀，是中國手中的實力牌。習近平從容步入白宮，世界看到的不僅是一場外交盛典，更是一個不可逆轉的新時代正在到來。

這次兩天行程，習近平反覆強調，共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。這是給中美關係定調的新表述。另外，中方給美方也帶去的一個關鍵訊息是：中方願意和美方一起，「相互成就、造福世界」。正如習近平所說：「特朗普總統提出讓美國再次偉大，中國正致力於實現中華民族偉大復興。這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就。」

過去幾年，美國國內有一種論調，把中國的發展視為對美國利益的威脅，認為「中國崛起」和「美國偉大」是矛盾的。習近平這次直接把這個偽命題挑明瞭：不是矛盾的，是可以相互成就的。這體現的是戰略自信，也是戰略清醒。中國不追求取代美國，美國也不應試圖遏制中國。兩國各自辦好自己的事，同時在全球治理、經貿合作、地區熱點問題上協調合作，這才是大國相處的正道。

中方讓美方重新校準：美方若繼續沉迷「從實力地位出發」，只會發現處處碰壁；若能接受一個多極世界，學會同中國平等相處，反而能為自己贏得戰略迴旋。

其次，從經貿到氣候，再到人工智能、地區熱點，中美可以協調的領域有很多，可以共同解決諸多全球性難題。中國有完整產業鏈和超大規模市場，美國有科技創新和金融資源，雙方若能優勢互補，就能為世界提供稀缺的確定性，中美完全可以造福整個世界。

《大西洋月刊》不久前曾發表評論文章，認為原本由美國主導的自由主義國際秩序正在被美國拆解，如果任由這個局面發展下去，國際秩序可能會進入一個沒有規則束縛的原始狀態。中國正在做的，就是給當前的國際秩序，打造一個堅固的「護欄」，確保國際秩序走上正確的發展道路。

2026年9月25日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛訪美行程最後一天的早上，與特朗普夫婦在白宮茶敍。（路透社）

當然，機會也不是無條件的。相互成就，前提是相互尊重；造福世界，底線是不損害彼此核心利益。發展權利、科技合作、尊重主權和領土完整，都是檢驗美方誠意的試金石。

從安德魯斯基地的紅毯，到白宮的國宴，再到茶敘，禮遇只是表面，實力才是底色，選擇更是關鍵。

特朗普自己也說，願美中兩國人民能有一個「更和諧、和平與繁榮的未來」。注意這三個詞：和諧、和平、繁榮。「和諧」這個詞，在西方政治話語裏其實並不常用，特朗普卻把它放在第一位。這說明什麼？說明美方認識到，中美關係如果持續緊張，對美國自身也沒有好處。「和平」這個詞更值得琢磨。當前全球熱點頻發，地區衝突不斷，中美作為兩個大國，如果關係失控，對世界意味着什麼？特朗普講「和平」，實際上是在暗示：美中之間不能打仗，也打不起仗。「繁榮」則是落腳點。

中美經貿關係是全球經濟的壓艙石，特朗普心裏清楚，真要「脱鈎」，美國企業、美國農民、美國消費者第一個不答應。所以這三個詞連起來看，特朗普傳遞的信號很明確：美方想要一個穩定、可預期、能合作的中美關係。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平。圖為美軍士兵手持中美國旗。（X@WhiteHouse）

特朗普沒有提對抗，沒有提「競爭」，沒有提那些刺激中方的敏感議題。相反，他講歷史、講尊重、講友誼、講和平。這和白宮國宴的整體氛圍是一致的，也和習近平在致辭中強調的「相互成就」形成了呼應。

本次會談總體氛圍是十分友好的。但不是一兩次會晤，中美關係就已經冰釋前嫌了。在表面和氣的背後，底色仍然是雙方激烈的競爭，這一點是很難改變。

當然，不管當前中美之間博弈競爭有多激烈，起碼這次會談，充滿了一種友好的氛圍。這個友好氛圍雖然不會改變當前中美競爭態勢，但起碼跟國際社會傳遞一個訊息，就是中美不會爆發衝突，這應該是當前中美激烈競爭裏，雙方最大的一個共識。

中美雙方半年內完成這次互訪，實際達成的成果不多，更多就是共同表達這樣一個明確的態度，「鬥而不破」。當前中美進入戰略相持期，雙方鬥而不破，但博弈還是要繼續的。對此，仍然還是要做好持久戰的準備，不搞速勝論，也不搞速敗論。