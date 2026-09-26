習近平特朗普同談二戰合作　學者：中美戰略穩定仍存分歧

中國國家主席習近平訪美期間，反覆提出構建「中美建設性戰略穩定關係」，並把溝通、經貿、人工智能、兩軍危機管控等納入其中；同時多次回顧中美共同抗擊法西斯和日本軍國主義的歷史，並要求美方「反對『台獨』」、慎重處理台灣問題。受訪學者分析，北京正試圖把二戰後秩序、台灣問題與「台獨」風險管控納入這套戰略穩定框架。



習近平周四（9月24日）在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談時提到，要把今年5月兩人確立的「中美建設性戰略穩定關係」從願景轉化為行動，朝「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」方向發展。

中方通稿也列出人工智能、經貿、執法及兩軍溝通等合作，並把美方「反對『台獨』」、慎重處理台灣問題，稱為中美戰略合作和兩國關係發展的基礎。

二戰歷史成為習近平這次訪美論述中另一條明顯敘事主線。

2026年9月25日，習近平與特朗普在白宮茶敘。（Reuters）

他在歡迎儀式上說，中美曾「並肩抗擊法西斯侵略」；國宴致辭進一步點名兩國共同「抗擊日本軍國主義侵略者」，並提到駝峰航線、中國軍民營救美國飛行員，以及兩國人民長期往來的歷史。

特朗普的講話中也引用了中美二戰合作，但重點有所不同。

他在迎賓致辭中提到「飛虎隊」和美軍陸戰隊沿用至今、源自中文的「gung ho」（工合）一詞，稱中美在二戰時曾成為盟友，並把這段歷史直接連到當前關係，「正如我們的人民共同努力贏得那場戰爭」，他與習近平也將繼續合作，為兩國創造更好的未來。

2026年9月24日，美國總統特朗普在白宮舉行國宴招待中國國家主席習近平。 （路透社）

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》採訪時分析，兩位元首雖然都談二戰，落點卻不同。習近平借共同抗戰強調二戰後國際秩序，也有提醒美國約束日本當前安全政策的含義；特朗普則借過去成功合作，「為今天中美合作幹大事鋪墊」。

但他認為，這並不意味着美國在日本或台灣問題上向北京靠攏。

北京近年持續把台灣問題納入「維護二戰後國際秩序」的論述，主張《開羅宣言》《波茨坦公告》確認台灣歸還中國，並把1971年聯大第2758號決議與「一個中國」原則相連，由此形成從二戰歷史延伸至台灣問題的一套論述。

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Reuters）

台灣政治大學國際關係研究中心主任王信賢受訪時則認為，北京所謂「建設性戰略穩定」，除了防止中美衝突，也越來越突出二戰後秩序、台灣和「台獨」三者之間的聯繫。

他說，北京近期對美論述中，「台灣問題」和「台獨問題」並不完全相同，後者被視為可能直接衝擊中美關係的紅線。

王信賢研判，北京也希望把經貿、芬太尼、人工智能等美方關切，與涉台問題放進同一套戰略穩定框架；如果美方在台灣或「台獨」問題上不配合，其他合作也可能受到影響。

習近平周五（9月25日）結束訪美前，特朗普將陪同他參觀美國國家檔案館。特朗普在迎賓致辭中介紹，兩人將看到美國歷史上一些「最偉大的珍寶」，包括《獨立宣言》、美國憲法和《權利法案》，以及見證中美長期關係和文化交流的檔案。

這項安排也因可能觸及與台灣相關的歷史文件而受到關注。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

路透社在習近平出訪前引述知情人士稱，中方可能在國家檔案館重申1982年《八一七公報》，要求美國停止對台軍售。這份公報主要處理美對台軍售問題，美方當時表示不尋求長期售台武器，並擬逐步減少；但時任總統里根在《八一七公報》發佈當天，同日發出的備忘錄明確地把減少軍售與北京持續以和平方式解決台灣問題掛鈎。

前美國國防部官員、現為新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）對《聯合早報》指出，台灣仍是中美最敏感、最具爭議的議題，北京每次高層會談都會提出；但從中方會談紀要看不出特朗普此次在台灣問題上作出讓步，就像習近平也沒有在美方優先關切領域讓步。

唐安竹並將當前局面形容為「有禮貌的僵局」，即分歧沒有進展，但雙方維持正面政治氣氛，讓工作層級能夠繼續磋商。他認為，這種穩定仍然脆弱，更多建立在兩位領導人的個人偏好，而不是雙方目前欠缺的共同利益和互惠基礎上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

