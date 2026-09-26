Bill Gates再警告：AI落入惡人之手　足以殺死10億人　籲立法約束

比爾蓋茨（Bill Gates）警告，人工智能（AI）如果落入惡人之手，足以殺死10億人。



蓋茨表示：「AI的確強大到足以引發使10億人死亡的事件。」

因此即使很難及於100%（的人類），但如果由懷惡意的人使用最先進的AI工具，將成為空前強大的武器。

蓋茨指出，華府「絕對」必須通過聯邦法律，對AI進展建立保障及監視體系。他強調：

沒有人認為自我規範就已經足夠。

立法將使AI產業受到一些約束，但又不會使業者的動作急劇減緩。

近週來一再爆發高規格的網路安全事件，令各界質疑OpenAI及Anthropic能否控管他們最尖端的AI模型。上週傳出OpenAI系統駭入澳洲衛生服務網站事件，而OpenAI在此事發生數月之後才公布，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示這「顯然無法接受」。

Anthropic本月也表示，也門胡塞武裝正設法利用Claude AI模型，為導彈研發導向、控制及飛行軟體。

儘管OpenAI及Anthropic呼籲美國領導一項國際聯盟，建立AI安全標準，但本周「習特會」並未對約束AI科技做出任何重要的承諾。

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