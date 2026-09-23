Bill Gates警告AI恐成富人玩具　倡設「人類保留區」保打工仔飯碗

微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）近日提出嚴肅警告，AI浪潮正帶來人類史上最動盪的轉型期之一，若任由市場機制主導，這項技術恐淪為富人專屬的工具，進一步擴大全球貧富差距。



為應對這項挑戰，蓋茨基金會（Gates Foundation）宣布未來兩年將至少投入10億美元，專款用於推動AI技術的公平普及，重點援助醫療、教育與農業發展。

比爾．蓋茨（Bill Gates）近日提出嚴肅警告，AI浪潮正帶來人類史上最動盪的轉型期之一。（微博＠蓋茨基金會）

蓋茨指出，未來12至18個月所做的決策，將決定AI究竟是讓已經擁有最多資源的人受益，還是能惠及資源最少的人；他並在8月底發表的長文中主張，各國應建立新的國內與跨國治理架構、劃設「人類保留區」（Human Reserved），並透過稅制改革減緩AI對勞動市場與社會安全網的衝擊。

比爾蓋茨警告AI擴大貧富差距 這4類工作恐最先受衝擊

比爾蓋茨在最新發布的文章與基金會《目標守護者報告》（Goalkeepers Report）中指出，AI的推進速度更快、觸及的人群也更廣，遠超過他親身經歷的個人電腦革命。不同於過往技術轉型需要20年才真正改變工作方式，現代AI能直接運作於現有裝置，以自然語言溝通，且模型可靠度正快速提升，未來可能在許多任務上超越人類。

AI對員工的替代，若缺乏適當政策，恐引發大規模結構性失業，加劇社會不平等與世代焦慮。（Unsplash@Vitaly Gariev）

蓋茨也強調，早期大語言模型的訓練數據中，有超過九成來自英語資源，導致全球數十億非英語人口在AI浪潮中處於弱勢。若任由市場決定，AI將「由全球最富有的人設計，也為他們而設計」。業務、客服、軟體工程與法務助理等初階與中階職缺將首當其衝，若缺乏適當政策，恐引發大規模結構性失業，加劇社會不平等與世代焦慮。

蓋茨基金會砸10億美元推AI 醫療、教育各佔40%

為了防止科技落差進一步擴大為經濟鴻溝，蓋茨基金會承諾未來兩年至少投入10億美元，讓低收入群體與弱勢國家也能享有科技紅利。其中40%資金將挹注教育領域，發展AI個人化輔導系統；40%用於醫療保健，推動疾病診斷、臨床決策與新藥及疫苗研發；10%協助小農運用AI改善耕作；其餘10%則用於打造公平AI所仰賴的數位基礎。

該報告特別提出三大優先事項：

第一是突破逾九成訓練資料來自英語的限制，讓AI工具支援人們實際使用的每一種語言；

第二是由各國與在地社群決定數據如何管理與保護；

第三則是讓第一線的醫生、農民、教師與開發者能參與評估並調整工具，以符合實際需求。



比爾蓋茨提「人類保留區」 主張AI、機器人課稅

面對AI可能帶來的網路攻擊、生物恐怖主義與Deepfake詐騙等安全威脅，蓋茨呼籲各國借鏡核武檢查機制、國際航空法規與保護臭氧層的國際協議，加速建構新型國內與跨國治理體系，並強調美中兩國在這件事上需要一定程度的合作。他直言，AI牽動的範圍從國安、就業、教育到稅制、能源、選舉與公衛，政府已經沒有拖延空間，必須通盤且跨部會地推進治理。

蓋茨提出「人類保留區」概念，主張在照護長者、告知重症病情等提供人性關懷與情感需求的領域，應立法或透過社會共識保留給專職人員，避免機器人全面取代人類。（gatesnotes.com）

在勞動市場保護方面，蓋茨提出「人類保留區」概念，主張在照護長者、告知重症病情等提供人性關懷與情感需求的領域，應立法或透過社會共識保留給專職人員，避免機器人全面取代人類；教育與心理健康照護則會是人機混合、由人主導的領域。

他重申應針對AI token與機器人課稅，藉由調整資本與勞動力的稅負比例，籌措勞工轉型培訓與社會安全網資金，維護社會整體穩定。蓋茨強調，全球領導者與科技企業在未來12至18個月內所做出的決策，將決定這項變革性技術是縮小貧富差距，還是成為少數人的專利。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】