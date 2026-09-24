OpenAI代理入侵澳洲政府網站　阿爾巴尼斯批：事隔3個月才被通知

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周三（9月23日）透露，OpenAI研發的智能體6月入侵一個澳洲政府網站，並批評OpenAI通報得太遲，政府直到9月10日才收到通知。



據英國廣播公司（BBC）24日報道，被入侵的是由澳洲服務局（Services Australia）管理的國民保健計劃統計報告服務網站，涉及非敏感數據。OpenAI稱8月在一次模型行為審查中才發現事件，9月10日以電郵通知澳方，相信沒有病人紀錄被查閱。

OpenAI執行長奧特曼於2026年9月23日在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會期間，在聯合國安理會人工智慧專題會議上發表演說。（Reuters）

阿爾巴尼斯在紐約與OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）會談，稱已表達澳洲的極度關注，並指事件明顯會有法律後果；奧特曼承認OpenAI的規程有問題。該智能體接觸了公開及非公開檔案，由澳洲訊號局（Australian Signals Directorate）領導的鑑證調查正追查其他政府系統是否受影響。此宗是全球首次公開披露政府網站遭人工智能入侵。

阿爾巴尼斯強調，現階段相信沒有個人資料被查閱，亦無證據顯示該局網絡遭更大範圍入侵，但情況不可接受。他拒絕回應周二晚與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面時有否提及此事。