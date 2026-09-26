特朗普用「口袋撤銷」權力撤銷近10億美元撥款　遭批非法侵奪民財

白宮9月25日宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）動用「口袋撤銷」（pocket rescission）權力，取消國會已批准的近10億美元（約78億港元），削減移民服務及多元發展相關項目經費，稱此舉是為了減少低效、危害性高的政府支出。



本次削減的經費主要是用於難民、無人陪伴非法入境未成年人的安置服務。特朗普政府以非法入境人數大幅下降為由，認定相關項目不再必要，據報道，部分受資助機構曾隸屬奧巴馬政府時期體系。

2026年9月23日，美國總統特朗普在白宮登上直升機前，舉起手指指向前方（Reuters）

對此，參議院撥款委員會主席、共和黨人科林斯（Susan Collins）譴責白宮未預先告知、未經協商，涉嫌扣押資金、侵奪國會憲法撥款權。民主黨參議員默里（Patty Murray）直言此舉是「掠奪民眾資金」。

美國政府問責局（Government Accountability Office）將所謂「口袋撤銷」的操作定性為非法。有分析指，特朗普特意選擇在財政年度僅剩五日時宣布決定，令國會無時間審查制衡，屬於行政權擴張、弱化國會權力的行為。