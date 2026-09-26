習近平訪美　白宮公布特朗普成果清單　重申美中經貿、AI等合作

中國國家主席習近平9月25日結束對美國的三天國事訪問，期間與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次會晤並出席國宴。雙方其後對今次會面都表達正面立場，特朗普更稱取得很多成就，揚言陸續有來。

白宮同日公布習特會成果清單，重申特朗普向中國推動公平及互利關係。



簡報分三大部分，分別為「為美國人兌現」、「實施貿易及投資委員會」及「為美國人帶來更安全的世界」。

特朗普：冀中國增加石油產品供應

在「為美國人兌現」（Delivering for Americans）方面，白宮指特朗普本週與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）接待相互國事訪問的中國國家主席習近平及夫人彭麗媛，期間特朗普推動美中關係及美國民眾優先。

2026年9月24日，中國國家主席習近平和美國總統特朗普在華盛頓白宮舉行的國宴上交談。（Reuters）

- 美國歡迎中國將致命藥物奧啡類（orphines，又譯奧芬）列入管制名單，華府同時亦留意到，中國向兩種芬太尼前體化學品實施新的出口管制，並強烈敦促北京方面將這些及其他相關物質和化學品永久列入管制名單，以協助遏制非法前體流入北美的毒品恐怖分子手中。

- 中國在2026年8月根據美國執法部門的資料，拘捕21名中國公民，指控他們向北美的非法毒品生產商製造及分發前體化學品。華府強烈鼓勵向有關人士施以包括死刑在內的最高刑罰。

圖為2026年8月29日，委內瑞拉首都加拉加斯有民眾上街反對特朗普宣布的石油協議。（網上圖片）

- 特朗普敦促習近平增加精煉石油產品，以穩定全球供應。

- 美國歡迎中國向亞特蘭大動物園租出兩隻大熊貓。

而在「實施貿易及投資委員會」（Operationalizing the Boards of Trade and Investment）一事上，兩國領袖為5月北京峰會設立的美中貿易及投資委員會政府間機制定下基礎。

更優惠關稅、稀土供應成重點

- 根據貿易委員會框架下，美中就提出雙向給予價值300億美元非敏感商品的更優惠關稅待遇達成共識。委員會亦成立工作組，專注於處理農業領域進入市場壁壘問題。

1. 美國出口的產品包括農產品、魚類及海產、木材及木製品、化妝品及醫療設備。

2. 美國進口的產品則包括小型電器、玩具、節日裝飾及兒童汽車座椅等消費者商品。

2025年4月8日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）在簽署能源相關行政命令當日，對煤炭工人報以微笑。（Reuters）

- 特朗普恢復美國煤礦業後，中國將於2027及2028年分別進口至少1000萬公噸煤。

- 美中兩國成立投資委員會，以討論潛在投資機會及投資相關的障礙，以及為雙方應對具有商業意義投資相關問題時，提供結構化溝通管道。

- 美中兩國會繼續處理華府對稀土及其他重要礦物供應鏈短缺的憂慮，並以確保輸送水平回復至適當程度為目標。

這張攝於2025年7月26日的設計圖片中，一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在美國國旗前方。（Getty）

最後在「為美國人帶來更安全的世界」（Making the world safer for Americans）問題上，特朗普與習近平討論促進和平繁榮，以加強全球企業及消費者信心。兩國同意根據尊重、公平及相互原則，建立一個具建設意義的戰略穩定關係。

推動美中俄軍備控制談判、AI變「超級智能」

- 美中兩國將繼續支持對方作為二十國集團（G20）及亞太經合組織（APEC）的主辦國，兩國領袖均有意出席。

- 美中領袖討論包括俄羅斯、朝鮮及伊朗等持續全球憂慮。雙方同意伊朗永不可擁有核武，以及沒有國家或組織可以在國際水道內徵收費用。

2026年8月26日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）海灘附近，可以看見霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

- 兩國領袖憶述美中兩國在二戰時為盟友，並攜手戰勝。

- 二戰後，美國的前沿軍事部署為印太帶來自由開放，對美國民眾的長年繁榮帶來裨益。

- 特朗普推動美、中、俄舉行三邊軍備控制談判。

- 特朗普和習近平同意用「超級智能」（Super Intelligence）取代「人工智能」（Artificial Intelligence），以描述可應用的冒起技術。

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在第81屆聯合國大會上發表講話時，將人工智能（AI）改稱為「超級智能」（Super Intelligence）。（Reuters）

- 美中兩國成立美中超級智能（SI）對話，就相關的風險及利益交換意見，並於2026年11月舉行下一輪對話。美中亦同意成立與SI相關事件的雙邊溝通渠道。