中美元首今年內將再會面2次 特朗普證實11月赴華APEC峰會
撰文：成依華
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中國國家主席習近平9月25日在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）茶敘時，談到預期今年兩人還會有2次會面，特朗普之後也在社交網站發文證實，今年內還會再見習近平兩次，包括11月在深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議。
特朗普26日在社交網站Truth Social發文稱，這次會晤對中美兩國而言，都是一場充滿友誼、實力且富有成效的會晤。
他指兩人今年內還將會面兩次，「我們將於11月在中國再次會面，隨後於12月在佛羅里達州邁阿密出席二十國集團（G20）峰會。我們已經取得眾多成果，未來還會更多。我期待下一次會晤！」此意味特朗普11月將赴深圳出席APEC峰會，習近平則會12月到邁阿密出席G20峰會。
在習近平與特朗普茶敘前，白宮曾讓媒體進入室內採訪，習近平在鏡頭前也談到預期今年與特朗普還會有2次會面，即11月APEC會議及12月G20峰會，他表示歡迎特朗普夫婦訪問中國。
習近平並談到特朗普5月訪華的時候，中方定位中美關係是建設性戰略穩定關係，這次兩方又擴展了它的內涵，中方定位中美關係是相互尊重、公平、平等的戰略穩定關係，「我們看到了中美關係的前景更加的光明」。
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習近平與特朗普在白宮茶敘前見傳媒：
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