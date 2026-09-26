美國最高法院恢復選民核查資料庫　恐影響合格選民投票

美國首席大法官羅伯茨（John Roberts）代表最高法院於9月25日（周五）發布裁決，暫時擱置了美國聯邦地區法官蘇克納南（Sparkle L. Sooknanan）先前發布的禁令。蘇克納南法官曾在6月22日做出裁決，反對特朗普（Donald Trump）政府利用「系統性外國人福利核查」（SAVE）資料庫來審查選民登記資格的計劃；聯邦上訴法院隨後拒絕暫緩執行該裁決。



《衛報》（The Guardian）報道，該案源自於2025年3月發布的一項行政命令，其既定目標是加強對禁止非公民參與美國選舉投票相關法律的執行。該命令的條款之一指示國土安全部（DHS）及其他機構向各州選舉主管官員開放包含公民身份資訊的聯邦資料庫。

該行政命令中的其他條款——例如要求各州向聯邦政府移交選民名冊——目前仍處於法庭訴訟的僵持狀態。

2026年9月23日，美國總統特朗普在白宮登上直升機前，舉起手指指向前方（Reuters）

婦女選民聯盟、電子私隱資訊中心（Electronic Privacy Information Center）及其他團體提起訴訟，試圖阻止使用SAVE資料庫。他們辯稱，該資料庫充斥着錯誤訊息，且從社會安全局（Social Security Administration）取得社會安全號碼的行為違反了《私隱法》、《社會安全法》和《行政程序法》。

然而，周五的裁決指出：「各方均同意，該命令禁止聯邦政府利用修改後的SAVE程序進行個案查詢——而根據聯邦法律，在此期間進行此類查詢是允許的。」