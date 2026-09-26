王毅：美方禮賓安排突顯尊重習近平　防止軍國主義復活是中美責任

中國國家主席習近平結束國事訪問美國的行程之際，中國外長王毅9月25日向傳媒講述此行情況，他表示美方精心設計的禮賓安排突顯對習近平的充分尊重和對中美關係的高度重視，他又談到中美同為聯合國安理會常任理事國，維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方共同責任。



根據新華社報道，王毅指美方給予習近平主席最高規格禮遇，如特朗普總統夫婦親赴機場迎接，在白宮舉行盛大歡迎儀式，以中國紅裝點白宮東廳，為習近平主席夫婦舉行隆重歡迎國宴，美府院政要和各界名流齊聚一堂，這些精心設計的禮賓安排突顯美方對習近平主席的充分尊重和對中美關係的高度重視。

王毅又指，今年是東京審判開庭80周年。中美同為聯合國安理會常任理事國，維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任。

習近平訪美：2026年9月24日，習近平、彭麗媛、王毅等人出席白宮舉行的歡迎儀式（Reuters）

以下為新華社全文：

王毅說，9月，元首外交高潮迭起、精彩紛呈。在到訪中亞、中東、南亞後，習近平主席遠赴太平洋彼岸，開啟舉世矚目的美國之行。這是習近平主席時隔11年再次對美國進行國事訪問，實現兩國元首半年內互訪，創造了中美交往的歷史。此訪日程緊湊、內容豐富，習近平主席同特朗普總統在相互尊重的友好氛圍中就事關中美關係和世界大勢的戰略性、全局性問題坦誠深入交換意見。美方給予習近平主席最高規格禮遇。特朗普總統夫婦親赴機場迎接，軍樂團高奏中美兩國國歌，現場鳴放21響禮炮，各軍種儀仗隊整齊排列致敬，為訪問拉開恢弘序幕。次日，特朗普總統在白宮為習近平主席舉行盛大歡迎儀式，兩國元首發表重要講話，並肩檢閲儀仗隊和戰機飛越白宮。當晚，特朗普總統夫婦以中國紅裝點白宮東廳，為習近平主席夫婦舉行隆重歡迎國宴，美府院政要和各界名流齊聚一堂。這些精心設計的禮賓安排突顯美方對習近平主席的充分尊重和對中美關係的高度重視。

國內外媒體聚焦此次訪問，紛紛以頭版頭條密集報道解讀，普遍認為這是一次歷史性訪問，具有里程碑意義。在變亂交織的國際形勢下，此訪延續了兩國元首北京會晤積極效應，引領中美建設性戰略穩定關係取得新發展，釋放了中美相向而行、和平共處、互利共贏的積極信號，造福兩國、惠及世界。

2026年9月25日，美國總統特朗普、第一夫人梅拉尼婭、中國國家主席習近平及夫人彭麗媛在華盛頓國家檔案館博物館入口處合影。 （路透社)

一、拓展中美關係新定位

王毅說，元首外交是中美關係的定盤星。特朗普總統再次就任以來，兩國元首3次會晤、5次通話、多次書信往來，保持密切交往，形成了彼此尊重、真誠相待的相處模式，成為中美關係最寶貴的戰略資產。在中美關係這艘大船前行的每一個關鍵時刻，都有元首外交領航定向。

今年5月，特朗普總統訪華期間，兩國元首共同確認中美建設性戰略穩定關係新定位，明確要朝着合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的方向努力。新定位既反映了中美關係穩中有進的現實，也體現了雙方對中美關係不斷改善的期許，是邁向兩國正確相處之道的重要一步。雙方沿着兩國元首指明的方向，積極推進對話合作，妥善處理分歧摩擦，實現了中美關係的總體穩定。

此訪重要的政治成果是習近平主席同特朗普總統進一步拓展了中美關係新定位的內涵，明確尊重、公平、對等的重要性，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，為中美探索大國相處之道提供了更明確的戰略指引。尊重就是尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切。公平意味着開展互利合作，協商處理分歧，不搞你輸我贏的零和博弈，不追求單方面的絕對優勢。對等意味着兩國主權平等，沒有高低之分，不搞霸道霸凌，對等解決各自關切，平衡發展各領域合作。習近平主席指出，中美兩個大國肩負着促進人類發展進步的歷史重任，應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路。實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

中美國情不同，存在分歧很正常，有些分歧還很尖鋭，不少矛盾也很複雜。但在求同存異中妥處分歧和矛盾，是中美建設性戰略穩定關係的應有之義。兩國元首同意，發揮好政治外交渠道的協調作用。兩國軍隊應保持常態化對話，經貿、財金、執法、人文等各部門有必要加強溝通，增信釋疑、管控分歧、積累互信。習近平主席闡明瞭中方在台灣問題上的原則立場，強調中方堅定維護國家統一和領土完整，敦促美方堅持反對「台獨」的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展排除干擾。

王毅說，正如習近平主席指出，「修昔底德陷阱」是可以跨越的。中美建設性戰略穩定關係不是一句口號，而應該是相向而行的行動。只要切實體現尊重、公平、對等，中美一定能通過對話協商，共同走出一條兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在這個星球上長期和平共處的正確相處之道。

2026年9月24日，美國總統特朗普在白宮舉行的國宴上，中國國家主席習近平致辭並祝酒。 （路透社）

二、開闢中美合作新空間

王毅說，作為世界前兩大經濟體，中美你中有我、我中有你是客觀事實，合則兩利、鬥則俱傷是歷史啟示，相互成就、合作共贏是唯一正確選擇。中美合作關乎兩國人民福祉，也牽動世界政治經濟格局。

訪問前夕，雙方經貿團隊舉行新一輪磋商，達成了一份新的聯合安排，包括建立並推進貿易理事會和投資理事會、設立農業工作組、「300億美元」對等降稅、延期吉隆坡經貿磋商成果等，穩定了兩國經貿關係，穩住了市場信心，對兩國產業界、老百姓乃至全球經濟都是利好。中美經貿關係歷經曲折，今天的穩定局面來之不易。美方一些勢力泛化國家安全概念，動輒把經貿問題政治化，打壓在美中資企業，限制中國對美投資，製造市場準入障礙，鼓動「脱鈎斷鏈」，這不符合任何一方利益，只會讓雙方的利益交集越變越小。習近平主席指出，合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。美方應當公平對待中國企業，秉持平等、尊重、互惠的精神，通過對話談判找到解決問題的出路。雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展，更好造福兩國人民。

中美執法合作有力維護了兩國人民的生命財產安全，提升了兩國關係發展的「安全係數」。芬太尼濫用給很多美國家庭帶來難以彌合的創傷。儘管這一問題不是中國造成的，但中方從人道主義和中美關係大局出發，始終以最大善意，盡最大努力為美方應對芬太尼危機提供協助。北京會晤以來，中方再次新增列管易製毒化學品並加強出口監管，同美方聯合破獲多起涉毒案件，體現了中方的誠意。兩國元首責成雙方執法部門繼續加強合作，共同打擊跨國犯罪。

王毅說，為者常成，行者常至。事實證明，中美能夠通過合作辦成一系列大事、好事。中美關係取得每一次進展，都給國際社會帶來實實在在的獲得感。雙方各部門、各層級都要以釘釘子精神落實好兩國元首達成的重要共識，不以善小而不為，不以惡小而為之，在務實合作中互利共贏，在良性競爭中彼此成就，共同開創中美關係更加美好的前景。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在華盛頓白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（中）。（X@WhiteHouse）

三、搭建中美友好新橋樑

王毅說，民心相通為中美關係發展提供了堅實力量和持久動能。正如習近平主席指出，中美關係希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方。「乒乓外交」叩開中美塵封多年的交往大門，「鼓嶺緣」傳承跨越世紀的友好情誼，艾奧瓦州見證地方合作的動人佳話，兩國人民交往的涓滴細流，匯聚成滋養兩國關係發展的源頭活水。

此訪期間，習近平主席多次提及中美民間友好的高光時刻：兩國人民在二戰中並肩作戰，中國軍民以數十萬生命的代價營救數百名美國飛行員。中國治沙人殷玉珍與美國友人賽考斯跨越20餘年在中國重逢，當年在沙漠中種下的樹苗已成為森林。真摯的話語、感人的故事引發中美各界人士強烈共鳴。特朗普總統也在致辭中講述了中美在二戰中成為盟友，兩國人民攜手贏得二戰勝利的歷史經歷，表示美中友誼跨越萬里、綿延上百年，願繼續培育兩國友好，為子孫後代帶來持久繁榮和安全。「國之交在於民相親」，民眾之間的相知相親最有温度、最有力量，足以打破隔閡、盪滌雜音，讓寬廣的太平洋連接彼此。

為推動中美人文交流，習近平主席宣佈了一系列新舉措。在提前兩年半完成「5年5萬」倡議目標的基礎上，習近平主席宣佈，未來5年中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。從5萬到10萬，增長的不僅僅是數字，更是擴大青年交流、為中美友好積聚青春力量的行動。最受美國民眾歡迎的好消息是大熊貓「平平」「福雙」即將落戶亞特蘭大動物園。大熊貓是友誼的使者，深受美國民眾喜愛，兩國的熊貓情緣已跨越半個多世紀。「平平」「福雙」的到來，將為中美友好再添佳話。「月季外交」是此訪的另一個亮點。特朗普總統5月到訪中南海時，對中國月季讚賞有加。幾個月後，中國月季帶着中國人民的美好祝福，漂洋過海來到美國白宮，成為兩國友好新的象徵。

值得一提的是，特朗普總統夫婦邀請習近平主席夫婦共同參觀美國國家檔案館，與5月習近平主席邀請特朗普總統參訪天壇異曲同工，體現了中美兩個大國對彼此歷史文化的理解和尊重。中美文化傳統、社會制度不同，但差異並不必然導致對立，而是為交流互鑑提供了廣闊空間。

温潤親和的夫人外交為此訪注入柔性力量。彭麗媛教授陪同習近平主席訪美，應特朗普總統夫人梅拉尼婭之邀共同參觀國立亞洲藝術博物館，一起欣賞美國青少年合唱《茉莉花》等中國歌曲，感受藝術交融與音樂共鳴，拉近了兩國人民心靈的距離。

王毅表示，惟以心相交，方成其久遠。中美關係繼續前行，既需要元首層面的「握手」，也需要普通民眾的「牽手」。我們將在兩國元首戰略引領下，持續為中美人文交流架橋鋪路，為青年、教育、文化、旅遊、體育等各領域交流合作拓寬渠道、提供動力，讓兩國人民的友誼之樹向更深處紮根、向更高處生長。

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛2026年9月24日訪白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）偕第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為他們舉行歡迎儀式。（Reuters）

四、展現大國責任新擔當

王毅說，面對變亂交織的國際形勢，中美關係的世界意義更加突顯。無論是應對全球性挑戰，還是推動熱點問題降温，都離不開中美建設性互動。習近平主席指出，雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。特朗普總統表示，美中攜手合作，將為世界未來數十年的和平與繁榮奠定堅實基礎。此訪期間，兩國元首就共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，同意加強協調，為世界和平發展作出應有貢獻。

海灣和中東局勢持續緊張衝擊全球能源安全、地緣格局和國際秩序。作為負責任大國，中方始終堅定做中東和平的建設者、穩定的促進者、發展的支持者。習近平主席先後提出一系列致力於中東和平穩定的倡議和主張，得到國際社會廣泛認同和積極響應。此訪期間，習近平主席強調各國的主權和安全都應得到尊重，鼓勵各方堅持和平選擇，支持美伊回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，儘早重啟對話談判，最終達成包括核問題在內的全面協議。國際輿論高度評價中方客觀公正立場，認為中方着眼問題根源，強調標本兼治，尊重各國主權，推動對話協商，為中東局勢降温發揮着建設性作用，期待中方為更多熱點問題的解決提供中國方案、中國智慧。

人工智能健康、安全、有序發展，關乎人類未來，離不開中美協作。此訪期間，習近平主席同特朗普總統就人工智能問題深入溝通，指出中美都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。中美應該各展所長而不是相互設防。兩國元首商定，用好中美人工智能對話機制，就其風險和收益進行交流，共同防範人工智能被濫用惡用。

今年是東京審判開庭80周年。中美同為聯合國安理會常任理事國，維護戰後國際秩序、防止軍國主義復活，是雙方的共同責任。

2026年9月24日，美國總統特朗普帶同到訪的中國國家主席習近平參觀白宮（Reuters）

中美將在今年第四季度分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團領導人峰會。兩國元首確認相互支持，為亞太合作和全球治理持續注入動能。

王毅最後說，此次歷史性訪問豐富了中美建設性戰略穩定關係的內涵，維護了中美關係總體穩定的大局，創造和書寫了中美關係的時代新篇，將對世界和平與發展事業產生深遠影響。從「相聚北京」到「相約華盛頓」，習近平主席始終以高瞻遠矚的戰略眼光和兼濟天下的寬廣胸襟，引領中美關係行穩致遠。習近平主席從容自信的領袖風範給美國各界留下深刻印象，激發了美國人民走近中國、感知中國的熱情，在美國社會播下了友誼種子。短短一個月時間裏，習近平主席3次出訪，輻射周邊國家、聯動全球南方、運籌外交全局，讓中國理念更得人心，大國作用更加突顯，國際影響力進一步提升。我們要繼續深刻領悟踐行習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想，以更昂揚的精神狀態、更堅定的奮鬥意志，全力開創新時代中國特色大國外交新局面，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利國際環境、提供更堅實戰略支撐。