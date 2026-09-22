王毅與德國外長通話 促堅持對話協商解決中歐經貿問題
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅9月21日應約與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）通電話，稱中德雙方當天達成的重要共識，就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。
王毅指出，中國和歐盟是全面戰略夥伴，中歐不應打貿易戰。中方一貫主張雙方相向而行，通過對話協商找到解決彼此關切的辦法，希望德國保持理性、務實態度，在歐盟內發揮積極作用，推動歐盟堅持自由貿易，摒棄保護主義，堅持開放合作和對話協商的正道。
對於兩國關係，王毅指有必要加強戰略溝通、增進彼此互信、深化務實合作，並釋放共同維護多邊主義和自由貿易的積極信號，既增強外界對中德關係發展的信心，也為中歐關係發展起建設性作用。王毅表示，中德當天達成的重要共識，就是堅持對話協商解決中歐經貿問題。
他又強調，一個中國原則是中德關係的政治基礎。希望德方珍惜和鞏固中德互信和友好傳統，恪守一個中國原則，以實際行動維護中德關係和台海和平穩定，為雙方高層交往營造必要條件。
新華社報道，雙方還就伊朗局勢、烏克蘭危機交換意見。王毅重申中方原則立場，表示中國只會做有利於和平的事情，始終致力於勸和促談，願繼續同歐方加強溝通協調。
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