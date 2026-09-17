王毅首表態不願地區緊張向也門紅海外溢　「習特二會」前施壓伊朗

伊朗支持的胡塞武裝上週末控制也門整段紅海海岸，並猛攻另一條石油運輸要道曼德海峽。中國外長王毅星期三（9月16日）會見訪華的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）時，首次表態不希望地區緊張向也門和紅海方向進一步外溢。



自今年2月底美伊戰爭爆發以來，阿拉格齊此次是第二度到訪北京。美國總統特朗普（Donald Trump）下周在華盛頓會晤中國國家主席習近平時，預計將與中國高層討論對伊朗加大經濟施壓。受訪學者研判，王毅明顯加大對德黑蘭的施壓力度，可能希望換取美國經濟制裁伊朗時，不要對中國企業下手太重。

據新華社報道，王毅星期三在會談中鼓勵伊朗和美國保持理性和克制，儘快回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，根據迄今達成的共識，重構談判機制，就各自關切的問題進行實質性磋商。

在巴基斯坦主導斡旋下，美伊今年6月達成伊斯蘭堡諒解備忘錄，旨在結束爆發的戰爭。但由於兩國在履約過程中迅速發生衝突與分歧，備忘錄已宣告作廢並失效。

新華社則引述阿拉格齊星期三認為，美伊諒解備忘錄仍然有效，並表示伊朗不希望衝突持續下去，希望重回外交解決管道。

也門胡塞武裝2026年9月15日發布的圖片，顯示成員在也門展開的武裝行動（HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS）

王毅星期三還敦促各方採取有效措施，早日開放霍爾木茲海峽，維護國際航道暢通安全，維護國際能源運輸和產供鏈穩定。阿拉格齊則表示，伊朗已同阿曼達成開放霍爾木茲海峽的方案，敦促美國履行做出的各項承諾。

彭博社引述美國華盛頓戰略諮詢公司Rihla Research & Advisory創始人馬克斯（Jesse Marks）分析，伊朗外長此訪很可能是兩國開展最後一刻的穿梭外交，在習特二會前提供德黑蘭與北京協調立場的機會，旨在確保雙方在某項共同目標達成一致。

美國財長貝森特（Scott Bessent）星期二（15日）在眾議院聽證會上預告，特朗普和習近平本月較遲時候，將繼續討論伊朗問題，以及北京與德黑蘭之間的金融聯繫。貝森特表示，他期待本週末與中國副總理何立峰會面時，討論與伊朗戰爭有關的制裁問題。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時指出，美國目前準備動用經濟制裁、金融封鎖等手段加大對伊朗施壓，與德黑蘭有密切能源經濟關係的中國企業，不可避免利益會受到直接威脅。

「從中國角度來說，這些問題都需要開始做更好的準備，包括跟伊朗要有更密切的溝通，甚至要對伊朗施加更大一點的壓力。」

美伊和平談判因霍爾木茲海峽控制權分歧停滯不前，也門胡塞武裝此前多次襲擊紅海與以色列有關國際船隻，近期也捲入戰事。該組織不僅打擊與之對立的沙特阿拉伯境內石油設施，還對曼德海峽發動猛烈攻勢，迫使沙特兩次改道外運石油，引發中東衝突開闢「第二戰場」的風險升級。

這張2026年7月16日從阿曼拍攝的照片可見，有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

李明江分析，王毅表示不希望地區緊張向葉門和紅海方向進一步外溢，釋放的資訊是「中國反對伊朗支持胡塞武裝去封鎖或干擾曼德海峽的航運，然後去炸沙特的一些設施等。中國肯定是不希望看到（地區緊張外溢），應該就是比較明確地給伊朗政策信號，讓伊朗要克制一些」。

李明江研判，中國在貝森特與何立峰週末會面前，對伊朗問題進行政治外交斡旋，希望「爭取美國制裁伊朗時，不要對中國企業太狠」。

上海國際關係學者沈丁立受訪時則分析，王毅在「習特二會」前會見伊朗外長「可以從不同視角觀察。從中美關係角度，則是做給美國看的，要借此增加中國同美國會談的砝碼」。

沈丁立認為，中國約束伊朗和胡塞武裝，自然希望由此穩定世界油價，從而有益中國與世界經濟，同時有利抑制美國物價，為共和黨在11月初中期選舉提供利好。北京也希望「特朗普在這次（元首）峰會上在中國關注的核心利益方面提供利好， 最好促成美方公開表示反對台獨」。不然，美國期待中國在制裁伊朗等方面予以合作，恐怕不太現實。

本文獲《聯合早報》授權轉載

