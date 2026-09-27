東北風暴吹襲美國　逾10萬戶停電　逾400航班取消

美國東岸本周末遭受強烈東北風暴（nor'easter）吹襲，一度導致超過10萬戶停電，逾400班航班取消。



路透社報道，截至9月26日下午1時7分，新澤西（New Jersey）、康涅狄格（Connecticut）、紐約（New York）及賓夕法尼亞（Pennsylvania）仍有逾88,000戶停電，較早前逾119,000戶回落。

2026年9月26日，暴雨過後，兩人帶他們的愛犬在被洪水淹沒的街道上劃皮划艇。（路透社）

其中康涅狄格、新澤西及紐約各逾25,000戶停電，包括PSEG Long Island約13,300戶。該公司稱風暴導致樹木、樹枝及電線倒塌，自周五早上已恢復逾34,600戶供電。

航班追蹤網站FlightAware指，26日約425班涉及美國機場的航班取消，1,338班延誤。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告，強烈東北風暴將為大西洋中部及新英格蘭地區帶來沿海洪水、激流、強風及暴雨，持續至28日。

紐約及新澤西州長25日宣布受影響最嚴重的縣進入緊急狀態，包括紐約市；康涅狄格州長則啟動州緊急行動中心。