Ed Sheeran首回應Macklemore巡演風波　承認犯錯致歉

英國當紅歌手Ed Sheeran（紅髮艾德）在美國舉行巡迴演唱會時，負責暖場的饒舌歌手Macklemore在台上聲援巴勒斯坦，遭猶太組織投訴後被踢出巡演，此引來其他暖場歌手如Finneas等不滿，集體宣布退出巡演。Ed Sheeran 9月19日於費城開騷時首度回應事件，承認處理時犯錯，重申希望歌迷可以不分信念享受音樂。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，Ed Sheeran 19日在費城舉行巡唱時並沒有暖場環節，他先向歌迷發言，稱自己需要作艱難決定，但有犯錯，因此向大家致歉。

圖為2026年9月19日，英國歌手Ed Sheeran在費城舉行巡唱，有支持巴勒斯坦的示威者在會場外聚集。（Reuters）

他表示不想令歌迷失望，自己亦從來無意成為活躍份子的音樂人，惟事件令自己捲入關於言論自由及世上最複製政治議題的最重要和關心的爭論，而他的演唱會一直是大家的安全空間，重返舞台則是對歌迷的承諾。

他提到自己在以巴問題的立場，以及開騷是否影響自己的態度，指希望自己的音樂和表演帶來團結和人性，而非分歧和政治，所以一直都不希望自己的演藝生涯帶有政治評論的色彩。

不過他表示以巴局勢是一個人道議題，自己無法繼續隱藏想法。他形容以色列在2023年10月7日遭突襲一事可怕及加劇猶太人數百年來的傷痛。而加沙的情況則是災難、不可原諒和過分，並對如此規模的打擊、平民和兒童喪生感到心碎，大家亦無法忽視西岸所見的有系統地不公問題。

Ed Sheeran稱自己了解不足，因此會聆聽和學習，同時正找出可以協助受害者渡過艱難時刻的方法，強調希望自己的演唱會可以成為大家不分信念聚集之地。