巴黎80萬人露天彌撒　教宗良十四世籲信眾尋求信仰幸福

教宗良十四世（Pope Leo XIV）9月26日在巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）主持露天彌撒，估計約80萬人出席，是他訪問法國行程中最大規模的活動。



路透社報道，大批人群沿香榭麗舍大道聚集，從協和廣場（Place de la Concorde）延伸至凱旋門（Arc de Triomphe），群眾高呼「良十四世」及「教宗萬歲」。教宗乘坐敞篷教宗車抵達，不時停下為殘疾人士、兒童及嬰兒祝福。

2026年9月26日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）訪問法國巴黎玫瑰聖母大殿。（Reuters）

出席人士還包括法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）、極右領袖勒龐（Marine Le Pen）、總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）及LVMH集團主席阿爾諾（Bernard Arnault）。

教宗在講道中感謝上帝讓他有機會訪問法國，並告訴天主教徒，只有信仰才能帶來真正幸福。他說：「只有上帝才能填補我們內心的空虛。」