教宗良十四世力挺新聞自由　與特朗普封殺傳媒立場「打對台」

教宗良十四世（Pope Leo XIV）9月25日針對特朗普政府限制美國媒體採訪權的爭議公開表態，重申新聞自由與公眾報道的重要性，並歡迎媒體隨行採訪。



良十四世向來堅持新聞與言論自由，他受訪時表示：「我很高興，你們全部在這裏都獲歡迎進行良好報道，這非常重要。」隨後又稱，良好的媒體報道很重要，同樣重要的是「我們要做到面面俱到，讓每個人都能獲得報道」。

2026年9月25日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在法國巴黎愛麗舍宮，與當地政府、社會以及外交使團等交談。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週禁止美國有線新聞網絡（CNN）、MS NOW及《政治報》(Politico)進入白宮，雖有法官暫緩媒體禁令，但高規格外事場合仍出現媒體採訪受阻情況。

這並非良十四世首次與特朗普政策立場對立，他曾反對美方戰爭政策。良十四世周五（25日）到訪巴黎聯合國教科文組織（UNESCO）總部，倡導多邊主義與文化和平理念。美媒指，良十四世再次與美國退出該組織的單邊路線劃清界線。