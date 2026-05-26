教宗良十四世發布首份通諭　促加強監管AI防導致戰爭

教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月25日發布首份題為《偉大的人類》（拉丁語：Magnifica humanitas）的教宗通諭（Encyclical），針對人工智能（AI）技術的快速發展，向全球政府發出強烈呼籲，敦促各國政府加強監管，避免技術失控導致戰爭或假訊息氾濫，並確保人性及人的尊嚴不會喪失。



圖為2026年5月15日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡簽署題為《偉大的人類》（Magnifica humanitas）的通諭。（Vatican Media/­Handout via REUTERS ）

於過去135年間，歷任教宗曾發布20多篇社會通諭，敦促世界各國領導人關注社會正義議題。

其中，良十三世（Pope Leo XIII）於1891年發布《新事》通諭（Rerum Novarum），在工業革命時期呼籲改善工人待遇。1963年，若望二十三世（Pope John XXIII ）頒布的《和平於世》（Pacem in Terris），在冷戰時期呼籲核裁軍。 2015年，方濟各（Pope Francis）頒布的《願你受讚頌》（Laudato Si’），懇請各國迅速行動應對氣候變遷。

圖為2026年5月25日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）正式發布題為《偉大的人類》（Magnifica humanitas）的通諭，並發表通話。（Reuters）

面對AI的快速發展，良十四世選擇在《新事》通諭發布135周年，發表《偉大的人類》。文中分成五章，強調AI技術應服務於全人類，而非少數人的權力，也不可用AI來作惡。他強調，並非主張拒絕科技，而是要阻止科技控制人類。

教宗在提到對「自主武器系統」的憂慮，強調不容致命性的決定交由科技來做主。此外，AI可能成為傳播假訊息的工具，導致衝突，甚至將世界拖進「無止盡戰爭」。教宗也憂慮AI的科技革命，將製造出新的奴役形式。

圖為2026年5月25日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）正式發布題為《偉大的人類》（Magnifica humanitas）的通諭，並發表通話。（Reuters）

該篇長文不僅是道德勸說，也提出政策建議。教宗呼籲，國際應建立適當的法律框架、獨立的監管機制，數據也不可只由少數企業或個人持有。

路透社報道，該文件已在梵蒂岡網站上以多種語言發布，並將以小冊子的形式分發，供讀者閱讀和討論。不過，歷任教宗通諭在促成實質變革方面，成效參差不齊。