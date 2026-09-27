特朗普拒絕伊朗停火七天提議　德黑蘭：只有外交才可解決衝突

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕了伊朗關於停火七天以重開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的提議，伊朗仍然堅持認為，只有通過外交途徑才能解決和美國與以色列的衝突，使大家走出僵局。



特朗普周六（9月26日）在白宮外接受媒體採訪時說，他已拒絕了伊朗提出重開霍爾木茲海峽的方案，並稱伊朗之所以希望達成協議，是因為他們「輸得很慘」，已陷入絕境。

特朗普說：「我們正取得巨大的勝利。他們（伊朗）想達成協議，我認為這挺好，我也喜歡達成協議。他們想做的是立即重開霍爾木茲海峽……因為他們沒有資金來源，他們的資金都來自霍爾木茲海峽。」

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約市聯合國總部舉辦的聯合國大會上發表演說。（Reuters）

伊朗通過調解方卡塔爾，向美國提出重開霍爾木茲海峽的方案，條件是在包括黎巴嫩在內的各條戰線停火七天。這期間，美國須解除對伊朗的港口封鎖、解凍資金，並給予石油制裁豁免，伊朗則在停火第七天重開海峽，之後與美國針對核問題等展開談判。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周日（27日）在社交媒體上發文稱，伊朗的條件很明確，而任何重開霍爾木茲海峽的舉措都取決於這些條件是否得到滿足，「只有通過談判達成解決方案，才能讓他們走出這一僵局。」

2026年5月14日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在印度新德里出席金磚（BRICS）國家外長會議。（Reuters）

阿拉格齊也說，儘管特朗普公開表態反對，但負責調解美伊談判的中間人尚未正式向伊方轉達美國拒絕方案的決定。他寫道：「我們正在等待調解人向我們傳達最終意見，並將在其基礎上做出決定。」

美國目前對伊朗實施經濟封鎖，以施壓德黑蘭停止在霍爾木茲海峽襲擊船隻。儘管特朗普一再聲稱美國控制着這條關鍵水道，但襲擊已導致通過區域的航運量銳減。

另一方面，沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）周六也在聯合國大會一般性辯論發言中表態稱，霍爾木茲海峽必須恢復到2月28日之前的狀態，不得收取任何費用或設置限制。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

費薩爾強調，海灣安全與地區乃至全球安全密不可分，它的穩定與全球能源安全、國際貿易穩定以及全球供應鏈的韌性直接相關，並指出維護國際航運安全以及全球供應鏈的韌性，是一項共同責任，需要開展嚴肅的國際合作。

費薩爾呼籲，必須確保所有國際水道的航行自由，並強調沙特反對任何一方將這些重要水道作為施壓、威脅或損害他國利益的工具。

本文獲《聯合早報》授權轉載

