特朗普上傳地圖　再倡霍爾木茲海峽改名「特朗普海峽」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日在社交網站上傳一張圖片，把中東霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）改名為「特朗普海峽」（Trump Strait）。



美媒較早前報道，特朗普拒絕伊朗提出的7天停火方案，並向幕僚表示可能在11月中期選舉後再次轟炸伊朗。他25日在旗下社交網站Truth Social發布一張地圖，用藍圈圈住霍爾木茲海峽，但將其標名為「特朗普海峽」，他未有再用文字解釋用意。

他9月初已曾提倡把霍爾木茲海峽改為「特朗普海峽」，指「既然我們（美國）已控制了它（霍爾木茲海峽），我們是不是應該把霍爾木茲海峽改名為特朗普海峽？就像美國本身一樣，它將會比之前任何時候都更加『火熱』！」

這並非特朗普首次擅自為其他地點改名，例如他8月底簽署行政命令，將安大略湖（Lake Ontario）更名為美國湖（Lake America）。隨後特朗普又表示，大西洋、太平洋的名字也應該修改，聲稱美國「還差一片海洋」。

2026年8月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示「安大略湖」(Lake Ontario)被改名為「美國湖」(Lake America)。（Reuters）

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）9月23日於紐約在聯合國大會發言，首次在美以對伊朗開戰後發表講話，誓言德黑蘭永遠不會「屈膝」，並指責美國暗殺前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）是「恐怖主義」。

伊朗傳媒報道，佩澤希齊揚目前已經離開紐約，啟程返回伊朗。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）25日晚向傳媒表示，根據德黑蘭提出的方案，如果美國解除對伊朗港口的海上封鎖、豁免針對伊朗石油銷售的制裁，並遵守包括黎巴嫩在內的停火協議，伊朗將在7天內重新開放霍爾木茲海峽，並重啟核計劃談判。