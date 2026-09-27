習近平訪美｜大熊貓「平平」「福雙」啟程赴美　展開10年旅居生活

中國國家主席習近平國事訪問美國期間，宣布向美方租借新一對大熊貓「平平」和「福雙」。牠們9月27日凌晨從成都雙流機場搭乘包機前往美國亞特蘭大動物園，開啟為期十年的旅居生活。成都大熊貓繁育研究基地在一對大熊貓啟程前，為牠們舉辦歡送儀式。



新華社27日報道，為保障大熊貓「平平」和「福雙」赴美期間的安全與舒適，中方團隊制定詳細運輸方案，備足新鮮竹筍、竹子、蘋果和應急藥物，並提前對兩隻大熊貓展開運輸適應訓練。

報道指，機艙的溫度、濕度在飛行期間，將保持在大熊貓舒適範圍內。美方資深獸醫和飼養員隨行陪同「平平」和「福雙」前往美國，並實時觀測其身體狀態，及照料牠們的健康與飲食。中方亦已安排兩批獸醫、飼養員提前赴亞特蘭動物園做好各項準備。

「平平」和「福雙」抵達亞特蘭大後將接受隔離檢疫，中方人員將檢疫期內，駐園照顧牠們，並將展開行為訓練，幫助牠們盡快適應新環境。

據報道，大熊貓「平平」為雄性，於2020年3月17日出生。牠的眼圈大而濃黑，體型敦實、行動靈活，尤其擅長爬樹，常在樹杈間休憩。

大熊貓「福雙」則為雌性，於2020年10月18日出生。牠的頭頂有一小撮蓬鬆毛髮，額頭飽滿微微前凸，其外形圓潤、反應靈敏，具備很強的食物搜尋能力，能夠快速找到飼養員匿藏的食物。