俄羅斯屢襲烏克蘭民用倉庫引發食品短缺　居民搶購囤貨

綜合外媒報道，俄羅斯近月針對基輔倉庫空襲次數升高，不僅造成傷亡，還打亂當地物資供應體系，令基輔市民日常購物與生計深受影響。



烏克蘭農業政策與糧食部部長Taras Vysotskyi表示襲擊嚴重擾亂大型零售商供應鏈，他呼籲大品牌分散物流，使用規模較小或位於鄰國的倉庫，同時警告物流重組將推高食品價格。

據報道，適逢基輔市民為冬季備貨，超市已出現汽水、蔬菜、穀物等食品短缺，引發居民搶購囤貨。有民眾認為，莫斯科正試圖製造「大範圍恐慌」。

2026年9月23日，烏克蘭基輔一棟建築物遭受俄羅斯無人機襲擊而冒出濃煙，當地人們正在附近過馬路。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月控訴俄軍對基輔以西一處倉庫的襲擊造成38死。聯合國機構9月4日也指位於基輔的人道主義藥品存儲倉庫遭到空襲破壞。《基輔郵報》報道，俄羅斯無人機9月25日至26日夜間，襲擊了基輔的房屋、學校和倉庫等建築。

經濟學家指出，此類襲擊已造成烏克蘭政府約13億歐元（約116億港元）的損失，若俄羅斯襲擊黑海港口將進一步衝擊經濟。