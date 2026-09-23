澤連斯基：與特朗普討論能源目標停火　準備好美俄烏三方會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談40分鐘，討論結束俄烏戰爭的努力，包括可能就能源相關目標達成雙邊停火。



澤連斯基會後向傳媒表示，基輔準備好與莫斯科達成任何形式的能源停火，但雙方未有討論烏克蘭單方面停止攻擊俄羅斯煉油廠。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2026年9月22日在紐約聯合國總部與美國總統特朗普（Donald Trump）會談40分鐘。（Reuters）

路透社報道，特朗普因應美國11月中期選舉前汽油價格高企，支持率跌至歷史新低，近日對俄羅斯燃料加工能力遭受廣泛破壞表示關注，稱這正推高全球柴油價格。

特朗普會前向記者稱，俄羅斯煉油廠遇襲是「對俄羅斯的嚴重打擊，也是對柴油價格的嚴重打擊」，他認為結束戰爭的方案「將會實現」。

澤連斯基重申，準備好與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在特朗普參與的三方會談中會面，並希望美方設法讓莫斯科重返談判桌。但他表示，未見到普京準備談判的任何迹象。「我準備好三方會談，這意味着我同意結束戰爭。」