俄德外長俄烏衝突後首次簡短會晤　討論雙邊關係和戰爭局勢

自俄烏戰爭爆發以來，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）首次會晤，不過兩國關係仍顯緊張。



路透社報道，拉夫羅夫和瓦德富爾周六（9月26日）在紐約出席聯合國大會期間舉行會晤。

拉夫羅夫之後在新聞發布會上的態度，反映出兩國關係依然冷淡。他稱，在與德國外長的會談中，他沒有聽到任何柏林未曾在官方公開聲明中發表過的新內容。

拉夫羅夫說：「我很坦率地告訴他……你其實可以直接打電話給我，對我說：『去讀我的聲明吧』。」

2026年9月26日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在美國紐約市聯合國總部舉辦的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

儘管如此，雙方官員透露，兩國外長仍就雙邊關係和烏克蘭戰爭進行了討論。

德國代表團消息人士稱，瓦德富爾在會談中敦促拉夫羅夫「盡一切可能，就通過黑海出口糧食達成協議」。消息人士說，瓦德富爾告訴拉夫羅夫：「時間緊迫。鑒於許多國家——尤其是全球南方國家——面臨糧食短缺，各方必須願意建設性地參與其中。」

消息人士還稱，瓦德富爾也說，務實的解決方案可以為採取進一步的切實步驟鋪平道路。

2026年9月26日，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）在美國紐約市聯合國總部舉辦的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

拉夫羅夫則在記者會上說，俄羅斯一直與印度、埃及和土耳其就確保黑海安全航行的提案進行談判，這可能涉及俄羅斯與這些國家之間的雙邊協議。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭、俄烏戰爭爆發以來，莫斯科與烏克蘭的盟友柏林之間的關係一直處於冰凍狀態。今年8月，德國東部萊比錫/哈雷機場發生無人機事件後，兩國緊張局勢進一步升級。

同時，鑒於在戰時與俄羅斯外長會面高度敏感，瓦德富爾在會後向其歐洲盟友通報了會晤情況。他在信中寫道：「我利用這個機會重申了我們對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的立場，並呼籲立即全面停火，當前最迫切的是關注糧食出口和能源基礎設施。」

代表團消息人士稱，瓦德普爾也在會談中呼籲俄羅斯放棄針對德國、歐洲和北約的、導致局勢升級的危險道路。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

