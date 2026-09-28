武契奇辭去塞爾維亞總統職務　準備競逐下屆政府總理

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić） 9月27日宣布辭職，以應對提前於10月舉行的國會選舉。56歲的武契奇2022年5月連任總統，第二個任期原定約7個月後屆滿。惟憲法規定，總統只能連任一次。他此前已接受執政塞爾維亞進步黨（Serbian Progressive Party，SNS）提名，競逐下屆總理。



2026年9月27日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布辭職，以競逐下屆政府總理。圖為武契奇在總統府外向民眾發表講話。（Reuters）

2026年9月27日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布辭職，以競逐下屆政府總理。圖為武契奇在總統府外向民眾揮手致意，其支持者燃放煙火。（Reuters）

56歲的武契奇向民衆發表講話，宣布辭職。根據塞爾維亞憲法及《總統法》，總統向國會議長提交書面辭呈，辭呈送達國會後，其任期於當日終止，無需經國會或議長批准。

9月5日，塞爾維亞進步黨決定，推舉武契奇為該黨國會選舉名單領銜人和總理候選人，武契奇隨後接受推舉。同月9日，武契奇簽署總統令解散國會，並宣布於10月25日提前舉行國會選舉。武契奇14日表示，他將於27日辭去總統職務，辭職後他將以「普通公民」身份參加總理競選。

2024年11月，塞爾維亞北部諾維薩德（Novi Sad）火車站簷篷意外坍塌，造成16人死亡，引爆全國長達近兩年的抗議浪潮。

分析認為，面對國內抗議浪潮已持續近兩年，武契奇冀藉今次選舉緩和緊張局勢，同時延續其管治權力。一旦塞爾維亞進步黨在國會選舉中獲勝，他將出任總理負責組閣。

2026年9月27日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布辭職，以競逐下屆政府總理。圖為武契奇在總統府外向民眾發表講話。（Reuters）

2026年9月27日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布辭職，以競逐下屆政府總理。圖為武契奇在總統府外向民眾發表講話，現場大批支持者。（Reuters）

英國《衛報》報道，在塞爾維亞，總理的權力大於總統。但武契奇在其兩屆總統任內，卻扮演著主導角色，不時主持政府會議，並經常宣布所有重要決定和計劃。

根據塞爾維亞憲法，在武契奇辭任後，議長布爾納比奇（Ana Brnabić）代行總統職務，最長不得超過3個月，且須在這3個月內宣布舉行總統選舉。