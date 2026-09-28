韓國：烏克蘭擅自公開朝鮮戰俘移交韓國　要求正式解釋及道歉

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前於聯合國大會表示，近期已將兩名朝鮮戰俘移送韓國。繼韓國總統李在明9月24日對此表達不滿，指烏方違反雙方此前達成的保密共識後，韓國青瓦台9月27日發表聲明，要求烏克蘭正式解釋和道歉。



2026年9月22日，韓國總統李在明在美國紐約聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

青瓦台的聲明表示，對於烏克蘭單方面披露消息，以及隨後虛假宣稱雙方沒有達成保密協議，青瓦台表示強烈遺憾。政府正審視必要時採取額外措施，以回應今次問題。

聲明指出，對於移交朝鮮戰俘，烏克蘭曾多次透過各種渠道與韓方討論，並要求保密。烏方認為，公開披露或會引發國內批評，擔心會被認為放棄利用朝鮮戰俘，以交換烏克蘭戰俘的機會。

2026年9月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於聯合國大會發表演說。（Reuters）

澤連斯基於聯大披露 烏方否認與韓有保密協議

聲明表示，韓方基於安全、外交和人道主義的考慮，包括戰俘及其家人的安全，同意對移交保密。不過，烏克蘭後來在沒有充分事先協商的情況下，由總統澤連斯基在聯合國大會的演講中披露此事，烏方隨後更否認存在任何保密協議。韓方認為，這項否認嚴重損害兩國政府之間的信任，並可能損害雙邊關係。

李在明日前表示，將朝鮮戰俘移送韓國是極其敏感的問題，為外交、國家安全和朝鮮半島局勢帶來重大影響。韓烏考慮到公開消息可能引發的各種問題後，認為採取保密方式更為妥當，並就此達成共識。不清楚烏方出於甚麼考慮公開消息，但韓方對此深感遺憾。

路透社報道，涉事的兩名朝鮮士兵，是2025年1月在俄羅斯庫爾斯克地區被烏軍俘虜，在兩人表示希望被移送韓國後，烏克蘭與韓國展開協商。韓方先前拒絕證實兩人已獲移交，理由是擔心兩人及在朝鮮家人的安全。