澤連斯基籲韓國提供防空系統　稱俄羅斯擬接收5萬朝鮮人支援戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯計劃接收3至5萬名朝鮮士兵，從俄烏戰爭中吸取經驗。澤連斯基警告，這種合作可能對亞洲國家構成額外安全威脅；他敦促長年面對朝鮮威脅的韓國政府向烏克蘭提供防空系統，以換取烏克蘭的先進無人機技術。



英國天空新聞（Sky News）8月9日報道，澤連斯基接受烏克蘭媒體專訪時表示，朝鮮正在「研究這場戰爭」，並可能對其他亞洲國家構成威脅，因為它將「在俄羅斯的指導下積累現代戰爭經驗」。

澤連斯基指出，朝鮮最初以數百人、數千人為單位投入戰爭，而這項「決定」將使參戰人數最終達到數萬人。

澤連斯基警告：「我們已經在烏克蘭境內發現朝鮮導彈。如今，這已是既定事實。」

他強調：朝鮮顯然將繼續積累現代戰爭經驗，從俄羅斯獲得許可，並從俄軍獲得各種軍事裝備。我們對此非常清楚。」

2026年8月8日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問貝爾格萊德，與塞爾維亞總統武契奇（ Aleksandar Vucic ，不在圖中）舉行新聞發布會。（Reuters）

因此，澤倫斯基呼籲韓國與烏克蘭加強合作，他提議用烏方的無人機技術與韓方的防空系統進行交換。