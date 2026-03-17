韓國報告：朝鮮援俄獲益高達144億美元　國際對朝制裁或顯著削弱

據推測，朝鮮通過向俄羅斯派兵和出口軍需物資獲得高達144億美元（約1128億港元）的收益，這可能導致國際社會對朝制裁失去效力。



韓聯社報道，韓國國家安保戰略研究院責任研究委員林秀浩上周發表的《朝鮮對俄派兵及軍需物資出口的經濟效果》報告中，提出上述估算。

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他指出，如果朝鮮完全收回派兵和武器出口的所有「回報」，預計將顯著削弱國際社會對朝制裁的核心效果，即減少朝鮮的外匯收入。

報告指出，朝鮮自2024年10月首次向俄派兵以來，已先後四次派兵，總人數預計超過2萬人，涵蓋戰鬥兵和工兵等。

另外，朝鮮派兵前的衛星圖像等資料顯示，朝鮮已向俄出口包括槍炮、火箭炮、自行火炮和彈道導彈等軍需物資。

林秀浩也在分析中估算，2023年8月至2025年12月期間，朝鮮通過軍需物資出口和派兵獲得的外匯收入在76億7000萬美元至144億美元（約601至1128億港元）之間。如果朝鮮持續派兵，預計每年僅通過派兵就可獲得約5億6000萬美元（約44億港元）的收入。

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不過，林秀浩指出，經確認，朝鮮收到的「回報」僅佔估算收入的4%至19.6%。

他進一步解釋，被確認的回報僅限於肉眼或衛星容易觀察到的實物，而朝鮮通過派兵和武器出口換取的大部分回報可能是衛星難以觀察到的敏感軍事技術、精密零件和材料等，這些回報可能是朝鮮已獲得或將來獲得的。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】