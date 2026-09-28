貝森特：伊朗兩週內再無油可賣　料迫於經濟壓力求協議

美國財長貝森特（Scott Bessent）預測，伊朗約兩週內完成最後一批石油付運後，將再無任何可貿易的東西，並稱該國因經濟崩塌而急於達成協議。



據《紐約郵報》（New York Post）9月27日報道，貝森特稱海上現僅餘1,500萬桶伊朗石油，伊朗約兩週內就會向中國完成最後付運，屆時伊朗將一無所有；自7月美伊諒解備忘錄崩潰後，美方已全面封鎖該國、禁止船隻進出，上月更發動針對與伊朗做生意的國家及企業的經濟制裁。

2026年9月25日，伊朗總統佩澤希齊揚抵達位於美國紐約的聯合國總部，出席第81屆聯合國大會，並與聯合國秘書長古特雷斯舉行會晤。 （Reuters）

伊朗上週提出七日停火方案，以重開霍爾木茲海峽，換取美方解封約120億美元（約936億港元）資產、解除封鎖及放寬制裁，惟美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指方案不可接受。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）此前稱，德黑蘭仍願與美方談判。

貝森特堅稱海峽現時暢通，日均通過1,500萬至2,200萬桶，與戰前約2,000萬桶相若，美軍正護送船隻經阿曼近岸航線通行。