特朗普：貝森特繼續留在財政部 不會出任AI沙皇
撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普（Donald Trump）9月25日表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）不會出任人工智能（AI）沙皇，他希望貝森特繼續留任現職。
路透社報道，特朗普在社交平台發文稱：「貝森特不會成為超級智能（SI）沙皇。第一，他不想；第二，他在財政部做得非常出色，我想把他留在那裏！我為何要作這樣的改變？」特朗普一向以「超級智能」稱呼人工智能。
特朗普上週表示計劃任命一名AI顧問，即所謂「AI沙皇」，並成立「AI部隊」，但未提供細節。報道指，部份人此前視貝森特為熱門人選。貝森特20日在紐約與中國國務院副總理何立峰會談，重點討論AI議題，其後向記者表示美方提出AI安全通報機制及雙邊對話，尤其強調國家安全關切。
白宮暫未提供AI沙皇人選的細節。特朗普多次淡化對AI的憂慮，認為無需額外監管，儘管華盛頓及全球立法者對該技術風險日益擔憂。
有頂尖AI研究人員警告，建造AI的人相信它可能在十年內殺死人類，多名民主黨及共和黨議員對此表示警惕，呼籲採取更多行動。
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