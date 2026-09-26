特朗普：貝森特繼續留在財政部　不會出任AI沙皇

美國總統特朗普（Donald Trump）9月25日表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）不會出任人工智能（AI）沙皇，他希望貝森特繼續留任現職。



路透社報道，特朗普在社交平台發文稱：「貝森特不會成為超級智能（SI）沙皇。第一，他不想；第二，他在財政部做得非常出色，我想把他留在那裏！我為何要作這樣的改變？」特朗普一向以「超級智能」稱呼人工智能。

特朗普上週表示計劃任命一名AI顧問，即所謂「AI沙皇」，並成立「AI部隊」，但未提供細節。報道指，部份人此前視貝森特為熱門人選。貝森特20日在紐約與中國國務院副總理何立峰會談，重點討論AI議題，其後向記者表示美方提出AI安全通報機制及雙邊對話，尤其強調國家安全關切。

2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）抵達位於紐約市的摩根大通總部（JPMorgan Chase）。（Reuters）

白宮暫未提供AI沙皇人選的細節。特朗普多次淡化對AI的憂慮，認為無需額外監管，儘管華盛頓及全球立法者對該技術風險日益擔憂。

有頂尖AI研究人員警告，建造AI的人相信它可能在十年內殺死人類，多名民主黨及共和黨議員對此表示警惕，呼籲採取更多行動。