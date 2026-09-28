英國禁止16歲以下人士使用社交媒體 明年3月生效
撰文：羅保熙
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英國文化大臣藍麗珊（Lisa Nandy）9月27日宣布，針對16歲以下人士的社交媒體禁令將於明年3月正式生效。這項政策旨在應對家長對網絡風險的普遍擔憂，並將影響TikTok、Instagram等多個主流平台。
藍麗珊周日在利物浦舉行的工黨大會期間，確認措施生效日期，此前當局僅表示將於春季實施。她表示，英國將成為首個實施「全面社交媒體禁令」的國家，並稱這將成為「一股巨大的向善力量」。她說：「英國將成為網路安全領域的『領導者』和『先驅』。我們定能把這件事做好。我決心要徹底改變兒童的權利。」
6月，時任首相施紀賢（Sir Keir Starmer）宣布有關禁令，指這是「英國的重要時刻」，並誓言「採取大膽行動，讓每個孩子都能獲得最好的人生開端」。
英國的社交媒體禁令可能會建基於《網絡安全法》下已使用的年齡驗證系統，該法由通訊管理局（Ofcom）監管。
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