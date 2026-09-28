英國拘5人涉圖恐襲美軍基地 特朗普稱兩國合作阻重大破壞
撰文：蕭通
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英國警方9月27日公布，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，5名男子涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動而被捕。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，今次逮捕屬美英合作，指疑犯本想對基地造成重大破壞，當局的調查監視已經有一段時間。
特朗普回應媒體提問時稱，美國和英國合作完成一件出色的任務，「他們（疑犯）本想對我們的基地造成重大破壞。我們對他們進行調查監視已經有一段時間了，與英國的合作成果非常棒，我們抓到他們了。」
美國空軍發言人表示，會確保當地美國軍人、文職人員、承包商及其家屬的安全，但拒絕討論具體的部隊保護措施。
路透社引述調查人員稱，警方在27日凌晨接到報案，稱有3輛可疑貨車似乎正駛向基地。有住在基地附近的居民向《衛報》表示，有居民看到這些可疑的貨車，因此報警。
路透社引述警方表示，拆彈小組對貨車進行調查期間，基地周圍已設置400米警戒線。附近85戶居民已被疏散，警員正在現場巡邏。
根據網上流傳的畫面，嫌犯被捕時遭脫去上衣，手被綁住坐在地上，警方持槍監視。有媒體分析，他們被脫去上衣，很可能因警方擔心他們穿著自殺炸彈背心。
英國《每日電訊報》報道，警方正朝與伊朗政權有關的方面偵辦，但也不排除涉及俄羅斯，以及其他極端組織的可能性。
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