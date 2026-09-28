英國拘5人涉圖恐襲美軍基地　報案農戶夜見3輛可疑貨車及蒙面男

英國警方9月27日公布，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，5名男子涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動而被捕。英國媒體報道，此案由一名農戶報案，促成5名疑犯落網。



英國《每日電訊報》報道，當地27日凌晨，一位農場女主人在聚會結束後駕車回家，期間發現3輛看似被遺棄的白色貨車，停在一條僻靜的鄉間道路上，並擋住其去路。

就在這時，她看到一群戴著頭套的蒙面男子四散逃開，竄進樹林並穿過田野，朝皇家空軍費爾福德基地方向跑去。她立即加速駛離現場，並致電報警。此外，她還在當地的WhatsApp群組發了訊息，提醒大家鎖好門窗。

英國警方9月27日公布，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，5名男子涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動而被捕。圖為當局對3輛可疑貨車進行調查。（電視截圖）

報道指出，不到25分鐘後，這群男子便被到場的警方拘捕。這名女子受訪時稱：「想到自己竟然與疑似恐怖分子面對面接觸，而且可能阻止了一宗恐怖襲擊陰謀，這實在令人難以置信。」

今年夏天，伊朗革命衛隊曾警告英國，不要允許美軍B-1轟炸機從該基地起飛。英國《每日電訊報》報道，警方正調查此案是否與伊朗政權有關，但也不排除涉及俄羅斯，以及其他極端組織的可能性。

2026年9月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在芝加哥步下「空軍一號」後，向媒體發表講話。 （Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，今次逮捕屬美英合作，指疑犯本想對基地造成重大破壞，當局的調查監視已經有一段時間。