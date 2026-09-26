習近平高規格 高市遭冷遇：沒有牌，就不值得尊重
習近平訪美結束，全程特朗普（Donald Trump）都給予了最高級別的禮遇。特別是特朗普沒有照慣例留在白宮等候，而是偕夫人梅拉尼婭一起到安德魯斯聯合基地親自迎接。總統親自接機，美國官方都直言「非常少見」。形成鮮明對比的是，早一些抵達前去紐約參加聯合國大會的高市早苗。
雖然不是正式訪美，但美方沒派代表接機，日本前首相鳩山由紀夫在社交網站發文形容，美中關係進一步發展，日本則遭冷落。並且，高市早苗飛了十幾個小時，與特朗普會面只有35分鐘便結束回國，也未見美官員送機。
別忘了，同樣不是國事訪問的普京。一年前的阿拉斯加。2025年8月，普京的飛機落地後，特朗普也在機場等他。兩人握手，走過紅毯，隨後舉行會談和聯合記者會。
不得不想起2025年2月28日，澤連斯基到白宮討論俄烏戰爭，大庭廣眾之下，談話變成了激烈的爭執。爭執中，特朗普說：「You don't have the cards right now. With us, you start having cards.」
說白了，高市早苗就是手裏沒牌，只能讓特朗普予取予求。2026年3月，高市早苗在白宮與特朗普會面。一名日本記者問：美國對伊朗採取軍事行動前，為什麼沒有告知日本等盟友？特朗普先說，軍事行動需要出其不意，接着突然反問：「Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?」在日本首相面前拿珍珠港說事，特朗普並不在乎對方是不是覺得刺耳。
特朗普也經常敲打歐洲盟友。在達沃斯談到二戰和格陵蘭問題時，特朗普說，如果沒有美國，「你們現在可能都在說德語，或許還會說一點日語」。
可見，哪怕是盟友，如果擺脱不了對美國的依賴，那特朗普也會盡可能地利用這種優勢；哪怕是競爭對手，如果擁有美國忌憚的槓桿，特朗普也會表達最高的重視，給予最高的禮遇。
但不要誤解，高規格接待不等於特朗普準備讓步。見面的禮儀，表明美國總統願意為這場互動投入多少注意力與政治資源；談判的結果，還要看雙方能否接受彼此的條件。
中國涉及美國無法單方面安排的一系列重大議題。從貿易和產業鏈，到技術競爭和地區安全，美國都需要認真同中國打交道。禮儀本身也有談判作用：向對方，也向美國國內表明，特朗普把這段關係放在重要位置，親自承擔全面責任。
特朗普常把「牌」掛在嘴邊，但這並不是他標新立異，倒反天罡。除教宗訪美外，上一次美國總統接機已是超過60年前，其中一次出現此禮遇的是1959年蘇聯領導人赫魯曉夫訪美。艾森豪威爾也是親自到安德魯斯空軍基地歡迎，並在機場致辭。那時美蘇正在冷戰。艾森豪威爾的歡迎詞既表達了希望對話的意願，也毫不含糊地指出兩國制度差異和懸而未決的國際問題。禮儀沒有抹去對抗：正因為對抗可能影響世界局勢，兩國領導人見面才如此重要。
1979年鄧小平訪美，是另一種例子。卡特總統（Jimmy Carter）與夫人在白宮南草坪舉行歡迎儀式，隨後雙方會談，並設國宴招待。卡特在歡迎詞中談的是中美關係正常化，以及美國在亞太地區的重大利益。當時鄧小平正式身份只是國務院副總理，並非國家主席或國務院總理。但美國仍給予極高規格接待，因為美國判斷，他代表的是一個正在發生重大變化的中國。如果只按字面意義的頭銜接待，可能會傳達錯誤的訊息。
只不過，過去美國總統看重力量、利益和未來，但仍包裝在制度化的外交程序裏。特朗普則常常撕開這層包裝。他給不能忽視的對手鋪紅毯，也直言不諱：「你沒有牌。」原本暗藏在美國外交中的力量關係，被他以近乎冒犯的方式挑明瞭。