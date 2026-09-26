習近平高規格　高市遭冷遇：沒有牌，就不值得尊重

習近平訪美結束，全程特朗普（Donald Trump）都給予了最高級別的禮遇。特別是特朗普沒有照慣例留在白宮等候，而是偕夫人梅拉尼婭一起到安德魯斯聯合基地親自迎接。總統親自接機，美國官方都直言「非常少見」。形成鮮明對比的是，早一些抵達前去紐約參加聯合國大會的高市早苗。



日本首相高市早苗2026年9月21日抵達紐約，以出席聯合國大會（影片截圖）

雖然不是正式訪美，但美方沒派代表接機，日本前首相鳩山由紀夫在社交網站發文形容，美中關係進一步發展，日本則遭冷落。並且，高市早苗飛了十幾個小時，與特朗普會面只有35分鐘便結束回國，也未見美官員送機。

別忘了，同樣不是國事訪問的普京。一年前的阿拉斯加。2025年8月，普京的飛機落地後，特朗普也在機場等他。兩人握手，走過紅毯，隨後舉行會談和聯合記者會。

不得不想起2025年2月28日，澤連斯基到白宮討論俄烏戰爭，大庭廣眾之下，談話變成了激烈的爭執。爭執中，特朗普說：「You don't have the cards right now. With us, you start having cards.」

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

說白了，高市早苗就是手裏沒牌，只能讓特朗普予取予求。2026年3月，高市早苗在白宮與特朗普會面。一名日本記者問：美國對伊朗採取軍事行動前，為什麼沒有告知日本等盟友？特朗普先說，軍事行動需要出其不意，接着突然反問：「Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?」在日本首相面前拿珍珠港說事，特朗普並不在乎對方是不是覺得刺耳。

特朗普也經常敲打歐洲盟友。在達沃斯談到二戰和格陵蘭問題時，特朗普說，如果沒有美國，「你們現在可能都在說德語，或許還會說一點日語」。

可見，哪怕是盟友，如果擺脱不了對美國的依賴，那特朗普也會盡可能地利用這種優勢；哪怕是競爭對手，如果擁有美國忌憚的槓桿，特朗普也會表達最高的重視，給予最高的禮遇。

但不要誤解，高規格接待不等於特朗普準備讓步。見面的禮儀，表明美國總統願意為這場互動投入多少注意力與政治資源；談判的結果，還要看雙方能否接受彼此的條件。

2026年9月25日，美國總統特朗普、第一夫人梅拉尼婭、中國國家主席習近平及夫人彭麗媛在華盛頓國家檔案館博物館入口處合影。 （路透社)

中國涉及美國無法單方面安排的一系列重大議題。從貿易和產業鏈，到技術競爭和地區安全，美國都需要認真同中國打交道。禮儀本身也有談判作用：向對方，也向美國國內表明，特朗普把這段關係放在重要位置，親自承擔全面責任。

特朗普常把「牌」掛在嘴邊，但這並不是他標新立異，倒反天罡。除教宗訪美外，上一次美國總統接機已是超過60年前，其中一次出現此禮遇的是1959年蘇聯領導人赫魯曉夫訪美。艾森豪威爾也是親自到安德魯斯空軍基地歡迎，並在機場致辭。那時美蘇正在冷戰。艾森豪威爾的歡迎詞既表達了希望對話的意願，也毫不含糊地指出兩國制度差異和懸而未決的國際問題。禮儀沒有抹去對抗：正因為對抗可能影響世界局勢，兩國領導人見面才如此重要。

1959年9月，美國總統艾森豪威爾（右）與訪美的赫魯曉夫（左）（Getty）

1979年鄧小平訪美，是另一種例子。卡特總統（Jimmy Carter）與夫人在白宮南草坪舉行歡迎儀式，隨後雙方會談，並設國宴招待。卡特在歡迎詞中談的是中美關係正常化，以及美國在亞太地區的重大利益。當時鄧小平正式身份只是國務院副總理，並非國家主席或國務院總理。但美國仍給予極高規格接待，因為美國判斷，他代表的是一個正在發生重大變化的中國。如果只按字面意義的頭銜接待，可能會傳達錯誤的訊息。

只不過，過去美國總統看重力量、利益和未來，但仍包裝在制度化的外交程序裏。特朗普則常常撕開這層包裝。他給不能忽視的對手鋪紅毯，也直言不諱：「你沒有牌。」原本暗藏在美國外交中的力量關係，被他以近乎冒犯的方式挑明瞭。