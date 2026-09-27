日本成驚弓之鳥：高市早苗最不想面對的兩個人

在東京永田町的官僚與政治精英之間，充斥着一種心照不宣的默契：在高市早苗面前，輕易不會提及「美國」、「中國」或者「特朗普」與「習近平」。

在心理學上，當決策者面臨無法主導且帶來巨大壓力的外部環境時，理智會傾向於迴避這些敏感因素，一旦被公然提及，極易引發失控的焦慮與應激反應。對於如今的高市早苗而言，美中兩國領導人及其背後的戰略互動，構成了這種心理噩夢的具象化。

剛過去的9月，美中兩國領導人在華盛頓白宮（White House）紅廳將雙邊關係定性為「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」。而在迎賓儀式上，特朗普（Donald Trump）公開強調：第二次世界大戰期間，美國和中國曾是「盟友」。

當「二戰盟友」這四個字被美國總統公然提及，遠在東京的高市早苗政府感受到的不僅僅是尷尬，而是一種極度慌亂的震盪。

2026年9月22日，美國總統特朗普在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間，與日本首相高市早苗舉行雙邊會晤。（Reuters）

美中與美日關係的定位差異

這場外交失衡最直觀的體現，在於華盛頓對中日兩國領導人接待規格上的天壤之別。

當習近平抵達華盛頓馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）時，特朗普破例親自前往專機旁接機。這一打破常規的做法，伴隨着100英尺紅毯、三軍儀仗隊禮遇及戰略轟炸機過頂致意。隨後的白宮國宴、軍樂檢閲及紅廳茶敘，展現了美方對這次美中峰會極盡雕琢的戰略禮遇。這種高規格接待傳遞出明確的信號：華盛頓承認並敬畏中國的綜合實力，將其視作能夠共同參與制定和討論世界秩序的對等大國。

相比之下，高市早苗此前訪問華盛頓的安排則顯得中規中矩。不僅未獲得超規格待遇，特朗普甚至在談及美日關係時，直接提及了二戰中日本對珍珠港的襲擊；白宮官方隨後發布的會晤照片中，也包含了一張高市早苗表情侷促、姿態失焦的畫面，引發了輿論對於美方故意「醜化」日本領導人的廣泛解讀。

而在特朗普5月份結束訪華行程登機離開時，高市早苗選擇在第一時間通過電話與專機上的特朗普溝通，這種近乎「追着電話打」的舉動，在西方主要盟友也中極為罕見。

日本輿論場與官僚體系近期展現出的罕見失衡，根源正在於高市內閣在外交操作中的「用力過猛」與如「驚弓之鳥」般的慌亂。在商業交易思維極其濃厚的特朗普看來，這種過度的顧慮與主動貼靠，反而暴露了底牌，意味着「與日本的貿易協議達成得有點太早了」——因為一個陷入恐慌的附庸，本可以被榨取更多的剩餘價值。

習近平夫婦與特朗普夫婦2026年9月24日出席接待習近平的歡迎國宴（Reuters）

這種外交禮遇落差的背後，本質上是雙方在履約與回報上的嚴重不對稱。一方面，東京幾乎咬着牙完成了華盛頓提出的一切苛刻要求，不僅推進二戰以來最大規模的國防預算擴張，承諾向美國造船業注入資金，還在「台灣有事」等敏感議題上極盡所能測試北京的底線，進而承擔着日中關係陷入冰點的現實成本。

另一方面，華盛頓並未向日本提供更為具體的安全兜底。在聯合國層面，美方並未積極支持日本刪除《聯合國憲章》中「敵國條款」（Enemy State Clauses）的訴求；而在資本市場波動時，美方仍繼續要求日本接盤美國國債。

高市早苗此次在聯合國高調喊話刪除「敵國條款」，不僅未能抹去歷史，反而給了全球媒體一次重新科普二戰戰敗國曆史的機會。更致命的是，當高市試圖擺脱1945年的歷史陰霾時，美中兩國領導人卻在華盛頓的宴會廳裏，直接把「1945年中美共同抗擊日本軍國主義」的歷史記憶，重新請回了國際秩序的正中央。

美中直接溝通機制的建立令日本失焦

對於日本及其他美國盟友而言，華盛頓的這一系列舉動揭示了一個極其殘酷的真相：在大國競爭的宏大敘事中，盟友不過是隨時可被交易的籌碼。

正如五角大樓2026年《國家防務戰略》（National Defense Strategy）早已不再使用「步步緊逼的挑戰」（Pacing Challenge）這種主觀話術，面對中國擁有332艘主力水面艦艇、2200架戰術飛機以及居全球第一的陸基中遠程導彈實力，華盛頓的姿態調整並非出於善意，而是被強烈的現實力量所倒逼。特朗普接機時那條破例鋪開的紅毯，正是這種實力對比下的產物。

這種「既想遏制、又離不開」的擰巴姿態，決定了美中關係天然存在一條不需要經過東京的直接通道。

日本過去幾年的戰略豪賭，建立在一個過分簡化的假設之上——即「美中全面對抗」是一個永恆不變的常量，只要日本無限度地綁緊美國戰車，就能在大國博弈中奇貨可居。

然而美中峰會的頻繁舉行，或許日本開始明白：美國可以一邊將日本視為重要盟友，一邊把中國當作競爭對手，同時完全不妨礙美中兩國坐下來共同商討全球秩序。這三重邏輯在華盛頓的外交框架中並不是矛盾的。

2026年9月25日，習近平與特朗普在白宮茶敘。（Reuters）

儘管永田町內部有人開始批評高市早苗「用力過猛」、外交手段粗糙，但將日本今日的戰略困局完全歸咎於高市個人，顯然失之偏頗。高市早苗的政策取向，實質上是日本近年來社會民意與政治生態整體右翼化的產物。

當日本政界選擇將經濟與軍事實力均居世界第二的鄰國視為無差別的宿敵時，就已經註定了其外交空間的日益狹窄。

日本前首相鳩山由紀夫曾多次警告，日本如果一味奉行「對美盲從」的外交路線，最終只會在美中兩大巨人的直接博弈與妥協中被邊緣化乃至徹底遺忘。前首相秘書官今井尚哉也曾老練地提醒，外交上沒必要說的話不要說，中國是巨大鄰國，不能凡事都倚仗華盛頓。

對於高市早苗政府而言，噩夢並沒有結束。華盛頓沒有拋棄日本，北京也沒有與華盛頓結盟，但美中兩國卻在跨越東京的頭頂，重新定義着大國關係的邊界。在永田町通明卻沉悶的官邸內，無論決策層如何迴避提及特定的名字，當前日本外交不得不面對越來越自束的真實寫照。