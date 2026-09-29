東京熊出沒｜市政府首實施「緊急獵殺」 黑熊誤墜陷阱後遭撲殺
撰文：韓學敏
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日本東京都八王子市9月28日在當地一處農田發現一頭誤墜陷阱的亞洲黑熊，並於同日將其撲殺，是東京市政府首次透過「緊急獵殺」制度撲殺熊隻。
讀賣新聞（The Yomiuri Shimbun）28日報道，當地一名男子當日下午約3時報警，稱有熊隻被困於捕捉野豬及鹿的套索陷阱，屬非目標動物的誤捕。涉事地點位於山區，約100米外有民居。
市政府部門獲市長初宿和夫批准後，於下午5時29分實施「緊急獵殺」，將該體長約70厘米的雌性黑熊擊斃，事件中無人受傷。
初宿和夫發表聲明稱，批准獵殺的決定是為了防止人員傷亡，並重申人們在熊出沒地區徒步旅行時攜帶熊鈴並帶走所有垃圾的重要性。
據日本放送協會（NHK），「緊急狩獵」制度允許市政府在熊隻等動物出現在人類居住地，且須緊急回應以防止其對人造成傷害時，使用槍械獵殺牠們。
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