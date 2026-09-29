東京熊出沒｜市政府首實施「緊急獵殺」　黑熊誤墜陷阱後遭撲殺

日本東京都八王子市9月28日在當地一處農田發現一頭誤墜陷阱的亞洲黑熊，並於同日將其撲殺，是東京市政府首次透過「緊急獵殺」制度撲殺熊隻。



讀賣新聞（The Yomiuri Shimbun）28日報道，當地一名男子當日下午約3時報警，稱有熊隻被困於捕捉野豬及鹿的套索陷阱，屬非目標動物的誤捕。涉事地點位於山區，約100米外有民居。

日本東京都八王子市2026年9月28日在當地一處郊區農田發現一頭被誤墜針對野豬及鹿陷阱的亞洲黑熊，並於同日將其撲殺，是東京市政府首次透過「緊急獵殺」制度撲殺熊隻。圖為八王子市的位置。（NHK截圖）

市政府部門獲市長初宿和夫批准後，於下午5時29分實施「緊急獵殺」，將該體長約70厘米的雌性黑熊擊斃，事件中無人受傷。

初宿和夫發表聲明稱，批准獵殺的決定是為了防止人員傷亡，並重申人們在熊出沒地區徒步旅行時攜帶熊鈴並帶走所有垃圾的重要性。

2022年6月11日，印度西孟加拉邦，圖為一隻在動物園中展覽的亞洲黑熊，多見於中國、日本、印度次大陸北部等地。（Getty/示意圖，非涉事黑熊）

據日本放送協會（NHK），「緊急狩獵」制度允許市政府在熊隻等動物出現在人類居住地，且須緊急回應以防止其對人造成傷害時，使用槍械獵殺牠們。