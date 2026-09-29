東京連續降雨34天破記錄 日照不足或致賞楓季延後
撰文：林嘉敏
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綜合日媒報道，日本東京自8月27日起，已連續34天降雨，為1886年有統計以來最長紀錄，導致日照嚴重不足，恐令賞楓季延後，影響農作物與旅遊業。
受鋒面持續停留影響，東京連續降雨34天，打破2019年創下的33天紀錄。截至9月27日，9月累計降雨量已達621.5毫米，約為往年平均的3倍，逼近1958年單月紀錄670.9毫米。
報道指，東京9月中旬的日照時長僅為平均水準的30%，衝擊農作物生長與收成。東京北方栃木縣的宇都宮市蘋果園無法噴灑農藥，環斑病、炭疽病蔓延，收成料減約三成；福島縣蘑菇被沖走或變軟，部分秋季品種缺貨。
此外，日本尾瀨國立公園作為賞楓勝地，亦受連雨打擊，遊客量較往年減少兩成以上。
氣象廳預測，關東周三（30 日）仍可能降雨，連續降雨紀錄或再刷新；專家指日照不足恐令最佳賞楓期延後、葉片顏色黯淡，遊客需留意紅葉生長與天氣變化。
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