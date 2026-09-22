颱風杜鵑襲日本　千葉縣事隔1個月再大水浸　山泥傾瀉致2死2失蹤

颱風杜鵑9月21日吹襲日本關東地區，上月才遭遇破紀錄降雨的千葉縣再次暴雨成災，多處道路水浸。另外，暴雨引發的山泥傾瀉，分別在千葉縣及神奈川縣造成2人死亡、4人失蹤。



綜合《朝日新聞》等日媒22日報道，千葉縣21日下午開始已出現大規模水浸，馬路恍如澤國，水深淹及車輪。據當地污水處理部門，自20日以來的降雨導致原本應該流入雨水管道的水也流入了污水管道，造成污水溢出。

颱風杜鵑2026年9月21日吹襲日本關東地區，千葉縣再次暴雨成災，多處道路水浸。圖為千葉市綠區的受災情況。（ANN截圖）

報道引述千葉縣市民，他開車經過千葉市綠區時，車道完全被水淹，人們仍在路上行走，但水已經淹到他們的小腿。

流經千葉縣的河流高崎川也於21日晚9時左右決堤，河水漫過河道湧入民居，當局針對河岸附近共2788人發布最高級別的疏散資訊

據日本放送協會（NHK），截至22日，颱風引發的災害已導致兩人死亡。神奈川縣一間房屋遭山泥湧入，一名60多歲女子喪生，當地另有4人失聯；千葉縣袖浦市一名男子操作重型機械移走泥沙時，連人帶車跌進竹林死亡。

另外，當地交通也大受影響。JR東日本表示，成田線於當日首班車起全線停駛，千葉站至成田機場站之間的線路暫無恢復營運的計劃。