日本千葉驚現17米長鬚鯨屍體　嘴吐詭異紅囊　專家警告恐引發鯨爆

日本千葉縣新堀濱海岸近日有頭身長達17米的巨型鯨魚屍體被沖上岸、明顯死亡多時。可怕的是隨著屍體開始腐爛，其腹部與口部周圍出現異常膨脹，嘴部更鼓起1個巨大的紅色不明物體。對此，當局警告民眾千萬不要靠近，因為隨時可能引發威力巨大且奇臭無比的「鯨爆」。



日海灘驚見巨大鯨魚屍體 官方警告：恐隨時爆炸

日本千葉縣新堀濱海岸近日有頭身長達17米的巨型鯨魚屍體被沖上岸、明顯死亡多時。（X@tabascooon2103）

日媒報道，當地居民拍攝的照片中，可以見到這頭被沖上千葉縣新堀濱海岸的鯨魚屍體，根據當局的資訊，這是1頭體長約17米的長鬚鯨（又譯：剃刀鯨/Fin whale/Balaenoptera physalus）、於9月19日出現在沙灘上，但由於颱風引發了海浪警報，目前仍無法進行詳細調查。

17米巨型鯨魚屍體被沖上岸▼▼▼

此外，縣政府已拉起警戒線、呼籲民眾「切勿靠近」。熟悉鯨魚生態的日本鯨類研究所專家指出有發生「鯨爆」的風險，據悉，死亡的鯨魚屍體內會累積甲烷等氣體，隨後在密閉空間內不斷累積，雖然極為罕見，但隨時可能發生爆炸。曝光的照片中，可以見到鯨魚屍體的嘴部鼓起1個巨大的紅色不明物體，相當驚人。

鯨爆也具有傳染病風險，從衛生角度來看，不穿防護衣等裝備就靠近相當危險。另1個讓地方政府頭痛的問題是：該如何處理這具屍體，據悉，主要處理方法包括：焚燒、掩埋、沉入海底和製成標本，不過，製成標本的前提是博物館等機構願意接收，最終具體將採取何種方式，將由負責管理該海域的地方政府根據實際情況做出決定。

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