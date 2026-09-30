緬甸軍政府空襲市集釀至少50死　現場烈焰狂竄部分遺體嚴重燒毀

緬甸軍方9月28日空襲西部若開邦北部皎道鎮一處市集附近，與緬甸軍方交戰的若開軍（Arakan Army）表示，現場救援人員證實空襲已造成至少50人死亡、58人受傷。



綜合外媒報道，若開軍稱，一架戰機當日正午在皎道鎮市集附近投下兩枚炸彈，死者包括攤販、顧客及旅客，死亡人數可能還會繼續上升。

若開邦資深救援官員韋洪昂（Wai Hun Aung）證實，該市集為區內主要批發中心，吸引全邦商販顧客，並稱這是若開邦歷來最嚴重的空襲之一。

據控制該地區的反叛組織和一名當地救援人員稱，在緬甸若開邦皎道，車輛從一座橋上駛過，橋上躺著一人和幾輛摩托車，附近燃起大火。（Reuters）

從社交媒體上的片段顯示，現場建築物起火、車輛損毀，附近一道橋樑部分被炸毀，部分遺體嚴重燒毀。

緬甸於2021年發生政變，昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府被推翻，全國抵抗運動其後演變成內戰，至今已造成逾10萬人死亡。軍政府前首領敏昂萊（Min Aung Hlaing）今年4月經軍方支持的議會選為總統正式延續權力。

根據聯合國數據顯示，若開邦近50萬人因戰亂流離失所，若開軍2023年11月發動攻勢，已奪取該邦17個鎮區中的14個；去年12月軍方空襲妙烏鎮一間醫院，亦造成至少33死70傷。